Phố Wall rung lắc khi lợi suất trái phiếu Mỹ lập đỉnh, dầu thô tiếp tục căng

Chứng khoán Mỹ: Nasdaq lập kỷ lục mới

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (24/9) trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones hạ 0,31% xuống 5.349,98 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 0,02% xuống 7.704,13 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 0,01% lên 26.939,37 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ chịu tác động bởi thông tin liên quan cuộc đối ngoại của các nhà lãnh đạo hàng đầu Mỹ và Iran. Theo đó, hai bên đang cân nhắc về một thỏa thuận để chấm dứt căng thẳng Mỹ - Iran theo lộ trình, Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ ngừng các biện pháp cấm vận kinh tế với Tehran.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục tăng cao. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 30 năm chạm ngưỡng 5,501%, ngưỡng cao chưa từng thấy tính từ tháng 6/2004. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm, loại trái phiếu có lợi suất liên quan trực tiếp đến lãi suất của các khoản vay thế chấp, tăng lên mức 5,223%, cũng là mức cao nhất tính từ tháng 6/2007. Lợi suất trái phiếu thời hạn 2 năm tăng lên 4,941%.

Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ tăng là dấu hiệu quan trọng cho thấy khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản đồng USD đang trở nên gần hơn. Kết quả khảo sát của CME FedWatch cho thấy khả năng Fed nâng lãi suất cơ bản đồng USD thêm một lần nữa trong tháng 10 hiện đang được tính toán ở ngưỡng khoảng 71%. Cách đây một tuần, con số này mới chỉ được tính toán ở ngưỡng khoảng 51%.

Lợi suất trái phiếu cao thường gây tổn hại đến tình hình tài chính của người dân Mỹ bởi họ sẽ phải chi trả lãi cao hơn cho các khoản vay. Thực tế này với họ như “khó chồng khó” bởi chi phí năng lượng vốn đã tăng cao hơn trong năm nay.

Hoạt động kinh tế và dịch vụ Mỹ hiện vẫn tăng trưởng tốt. S&P Global công bố chỉ số của ngành sản xuất và dịch vụ Mỹ ghi nhận diễn biến tích cực trong kỳ khảo sát gần nhất.

Nhận xét về diễn biến mới đây nhất trong kinh tế Mỹ, nhà sáng lập quỹ Evertern Wealth – ông Jason Stephens phân tích: “Kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng vững vàng, tuy nhiên cần phải đặc biệt lưu tâm đến rủi ro lạm phát leo thang. Hiện tại, thực sự cần theo dõi sát sao diễn biến trên thị trường trái phiếu”.

CĂNG THẲNG HẠ NHIỆT

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu trên các thị trường thế giới vẫn tiếp tục tăng sau những diễn biến mới nhất liên quan đến đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Diễn biến giá dầu Brent trong 1 tuần giao dịch gần nhất. Nguồn: Trading Economics

Đóng cửa phiên giao dịch mới nhất trên thị trường London, giá dầu Brent giao hợp đồng kỳ hạn tăng 3,4% lên 106,60USD/thùng. Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng kỳ hạn tăng 2,7% lên 94,61USD/thùng.

Theo một quan chức cấp cao của Iran, lựa chọn phù hợp nhất với Tehran lúc này chính là cho phép hoạt động hàng hải thông suốt trên eo biển Hormuz nhằm đổi lấy việc Mỹ ngừng cấm vận kinh tế.

Quân đội Mỹ đã liên tục hộ tống nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, tuy nhiên hành trình này được đánh giá vẫn nguy hiểm bởi phía Iran tiếp tục có những hành động tấn công các tàu thương mại.

Mới đây, ngân hàng hàng đầu nước Mỹ JP Morgan tính toán rằng tổng lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz ở mức khoảng 17 triệu thùng dầu/ngày, tương đương hơn 70% ngưỡng trung bình của năm 2025.

Đầu ngày thứ Năm, giá dầu Brent tăng vọt khoảng 5%, lên mức cao nhất trong phiên là 108,23 USD/thùng, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen, đồng minh của Iran, phóng một loạt tên lửa nhằm vào Saudi Arabia. Trong tháng 9, giá dầu Brent đã tăng hơn 17%, trong khi dầu thô Mỹ tăng hơn 10%.

Một phát ngôn viên quân đội Saudi Arabia cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã đánh chặn 6 tên lửa đạn đạo do Houthi phóng nhằm vào các thành phố Yanbu và Taif. Yanbu là một cảng xuất khẩu dầu quan trọng trên bờ Biển Đỏ của Saudi Arabia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đưa ra những bài phát biểu cứng rắn tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này, trong khi các nhà đàm phán của hai bên vẫn tiến hành đàm phán bên lề sự kiện.