Đề xuất giảm thuế 30% được chuyển sang Bộ Tư pháp thẩm định

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026/QH16, đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2026 và 2027 cho các đối tượng có doanh thu hàng năm không quá 10 tỷ đồng.

Cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được giảm thuế. Ảnh: AI

Thực hiện Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội và Quyết định số 1772/QĐ-TTg, Bộ Tài chính đã chính thức gửi hồ sơ dự án Nghị định tới Bộ Tư pháp để xem xét, thẩm định.

Văn bản này được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, dự kiến trình Chính phủ trước ngày 10/10/2026. Dự thảo Nghị định nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa các chính sách miễn, giảm thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và hoạt động sản xuất kinh doanh trên cả nước.

Theo đó, chính sách giảm thuế được chia làm hai nhóm đối tượng chính bao gồm cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô doanh thu vừa và nhỏ.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, dự thảo quy định giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân cư trú.

Đối tượng thụ hưởng bao gồm cả cá nhân đăng ký thành lập hộ kinh doanh hoặc người đại diện hợp pháp của hộ gia đình.

Điều kiện bắt buộc để nhận ưu đãi là cá nhân kinh doanh phải có mức doanh thu hàng năm trong các năm 2026 và 2027 không vượt quá 10 tỷ đồng.

Mức giảm 30% được tính trên toàn bộ số thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ hoạt động kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế theo thu nhập hay theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, dự thảo Nghị định cũng đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Quy định áp dụng cho các tổ chức, đơn vị được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức kinh tế khác có phát sinh thu nhập.

Điều kiện áp dụng là doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng, bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác.

Để tránh hiện tượng lợi dụng chính sách, Bộ Tài chính quy định rõ việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với các doanh nghiệp được hình thành từ việc chia, tách doanh nghiệp sau ngày Nghị quyết số 43/2026/QH16 có hiệu lực mà tổng doanh thu hàng năm của các doanh nghiệp sau chia, tách cộng lại vượt quá 10 tỷ đồng.

Trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế theo các quy định pháp luật khác thì số thuế được giảm 30% sẽ tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ đi phần ưu đãi hiện hành.

Về thủ tục kê khai, dự thảo hướng dẫn cơ chế tự xác định và tự kê khai để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỷ đồng sẽ tự xác định số thuế được giảm khi kê khai tạm nộp hàng quý hoặc nộp cùng hồ sơ quyết toán thuế năm.

Các tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh cũng căn cứ quy định này để thực hiện giảm 30% số thuế phải khấu trừ.

Trong trường hợp tổng doanh thu thực tế trong năm vượt mức 10 tỷ đồng, người nộp thuế sẽ không được áp dụng chính sách giảm thuế và phải thực hiện kê khai điều chỉnh, nộp bổ sung số tiền thuế đã được giảm. Số tiền thuế nộp bổ sung do xác định lại điều kiện doanh thu sẽ không bị tính tiền chậm nộp theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Dự thảo Nghị định dự kiến áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế của hai năm 2026 và 2027, đóng vai trò đòn bẩy quan trọng giúp nuôi dưỡng nguồn thu và hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng.