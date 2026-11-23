Lào Cai níu chân du khách không chỉ bởi những dãy núi trùng điệp trong mây, những thửa ruộng bậc thang mê hoặc lòng người mà còn bởi hương vị ẩm thực đậm đà bản sắc. Qua mỗi chuyến về bản, mỗi mùa lễ hội, bên bếp lửa bập bùng, những món ăn dân dã mang hương vị núi rừng dần hé mở những câu chuyện văn hóa thú vị. Bởi trong mỗi món ăn không chỉ có sự khéo léo, tinh tế mà còn lưu giữ nếp sống, phong tục và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc qua bao thế hệ.

Ẩm thực của người Tày, Thái, Mường có sự giao thoa tự nhiên, bắt nguồn từ không gian sống gắn với thung lũng, triền đồi, ven suối và nền văn minh lúa nước. Từ những sản vật sẵn có của núi rừng, vườn nhà, người dân khéo léo tạo nên những món ăn mang hương vị mộc mạc, thanh khiết. Các phương pháp chế biến như hấp cách thủy, nướng trên than hồng được ưa chuộng bởi vừa giữ trọn vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu, vừa làm nên nét riêng trong văn hóa ẩm thực mỗi dân tộc.

Trong những món ăn chung ấy, xôi ngũ sắc được xem là biểu tượng văn hóa, không thể thiếu trong mâm cỗ đãi khách, ngày lễ, tết của người Tày, Thái, Mường. Những hạt nếp dẻo thơm được nhuộm màu từ lá cây tự nhiên, kết thành sắc màu rực rỡ, gửi gắm quan niệm về sự giao hòa âm dương, đất trời cùng ước vọng no ấm, đủ đầy.

Cùng với xôi ngũ sắc, rau xôi tổng hợp cũng là món ăn mang đậm hồn quê miền núi. Từ những thức rau rừng, rau vườn quen thuộc như rau thối, rau ngót, rau mét, cà gai, mầm riềng, quả đỗ..., qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ, các nguyên liệu được kết hợp, đồ chín trong chõ gỗ, tạo nên hương vị riêng có. Khi chấm cùng chẳm chéo, mẻ chưng hoặc dấm bỗng, vị chát, đắng, ngọt quyện hòa, đánh thức vị giác và gợi lên nếp sống gần gũi, thuận hòa với thiên nhiên của cư dân miền sơn cước.

Tuy có nhiều điểm chung trong phương pháp chế biến và nguyên liệu nền tảng, nhưng đặt cạnh nhau, mỗi dân tộc lại thổi vào món ăn một “linh hồn” riêng biệt, làm nên sự phong phú tuyệt vời cho bức tranh ẩm thực Lào Cai.

Mâm cỗ của người Thái hấp dẫn thực khách bởi sự cầu kỳ, tinh tế trong cách chế biến và bài trí. Bên cạnh đĩa xôi ngũ sắc rực rỡ, được tạo hình như bông hoa ban khoe sắc, còn có món pa pỉnh tộp (cá nướng gập) thơm lừng hương mắc khén, sả, ớt, tỏi, gừng quyện cùng mùi tàu, hành, thì là và các loại rau thơm. Nét đặc sắc trong ẩm thực Thái nằm ở nghệ thuật phối trộn gia vị, tạo nên hương vị đậm đà, nồng ấm mà vẫn hài hòa, lưu luyến lòng người. Trong men rượu nồng say, giữa những câu khắp mời rượu (khắp mơi lảu) trữ tình, khoảng cách giữa chủ và khách dường như được xóa nhòa, để tình đất, tình người miền Tây Bắc thêm đằm sâu, quyến luyến.

Nếu người Thái gửi hương vị núi rừng vào hạt mắc khén thì người Mường lại chọn hạt dổi làm gia vị chủ đạo cho các món nướng, nộm và canh. Ẩm thực người Mường ở bản Lụ, phường Cầu Thia mang nét trầm ấm, mộc mạc với những cách chế biến riêng. Trong đó, món canh bon nấu da trâu kết hợp cùng các loại gia vị, thảo dược rừng tạo nên hương vị độc đáo, vừa đậm đà vừa mang giá trị bồi bổ sức khỏe theo kinh nghiệm dân gian. Sự tinh tế trong lựa chọn nguyên liệu và phối trộn gia vị đã góp phần làm nên nét riêng, tăng sức hấp dẫn cho ẩm thực truyền thống của dân tộc Mường.

Nếu mâm cỗ người Thái nổi bật bởi sự cầu kỳ, đậm đà thì mâm cơm người Tày lại mang nét dung dị, mộc mạc. Trên chiếc “mâm lọng bát tàu”, các món nem thính, thịt băm cuốn mỡ chài lá chanh nướng, cá nướng, rau xôi... được bày trên mẹt lót lá chuối hoặc lá dong, giản dị mà đậm hương vị núi rừng.

Sức hấp dẫn của ẩm thực Tày còn được khẳng định tại hội thi “Lào Cai chạm đỉnh vị giác” tháng 10/2026, với nhiều món ăn đạt giải cao, tiêu biểu như: vịt cổ xanh lam lá vón vén (xã Phong Dụ Thượng), nem nắm (xã Thượng Bằng La), cháo cốm vịt (xã Lâm Thượng). Đặc biệt, cá nướng hai lửa của người Tày xã Nghĩa Đô được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn gắn với Tết tháng Bảy, không chỉ lưu giữ kỹ thuật chế biến dân gian độc đáo mà còn trở thành nét riêng hấp dẫn du khách khi đến với Nghĩa Đô.

Khác với nét tinh tế, cầu kỳ của ẩm thực Tày, Thái, Mường, ẩm thực người Mông ở Suối Giàng, xã Văn Chấn mang hơi thở núi rừng, mộc mạc và phóng khoáng. Từ búp chè Shan tuyết cổ thụ, người dân sáng tạo nên những món ăn độc đáo như “tôm trên cây”, thịt lợn đen cuốn lá chè non, thịt cuộn lá chè nướng. Những món “mó của” (cơm trộn ngô), “tẩu pàng” (canh đậu) hay gà đen hầm trong quả bí đỏ cũng mang đậm hương vị truyền thống và nét hiếu khách của người vùng cao.

Không chỉ là nét riêng trong văn hóa ẩm thực, những món ăn như thắng cố, mèn mén, rượu ngô Bắc Hà còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng người Mông, hiện diện trong những phiên chợ vùng cao, cuộc gặp gỡ thân tình, góp phần lưu giữ phong tục và bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ.

Từ những nguyên liệu mộc mạc của núi rừng đến cách chế biến, thưởng thức mang dấu ấn riêng, ẩm thực các dân tộc Tày, Thái, Mường, Mông đã góp nên bức tranh văn hóa đa sắc màu của Lào Cai. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn lưu giữ phong tục, nếp sống và tâm hồn của cộng đồng. Để rồi, giữa làn khói bếp bảng lảng, bên mâm cơm đậm vị núi rừng, du khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn cảm nhận sâu sắc tình đất, tình người và sức sống bền bỉ của văn hóa nơi đây.