Hồng Kông vốn quen thuộc với nhiều người qua những thước phim TVB, nhưng khám phá thành phố này ngoài đời lại mang đến những trải nghiệm rất khác. Trong chuyến đi tự túc kéo dài 8 ngày 7 đêm, Tuấn Kiệt đã có dịp len lỏi qua những khu phố sầm uất, thưởng thức các món ăn đặc trưng và ghé thăm nhiều địa danh nổi tiếng.

“Đi Hồng Kông tự túc thực ra khá dễ. Tiếng Anh chỉ cần ở mức cơ bản, thậm chí không biết tiếng Anh vẫn có thể đi được vì thực đơn tại nhiều nhà hàng đều có tiếng Anh, du khách chỉ cần chỉ vào hình ảnh hoặc món ăn mình muốn gọi”, Tuấn Kiệt chia sẻ.

Trước chuyến đi, nhân vật từng nghe nhiều người nhận xét rằng người dân Hồng Kông khá khó tính, thái độ phục vụ tại các nhà hàng đôi khi không mấy thân thiện. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khác với những gì anh hình dung. Nam du khách cho biết phần lớn các địa điểm anh ghé thăm đều có chất lượng phục vụ tốt, chỉ một số ít trường hợp khiến anh chưa thực sự hài lòng.

CHUẨN BỊ VISA, SIM VÀ PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

Về thủ tục nhập cảnh, Tuấn Kiệt lựa chọn sử dụng dịch vụ làm visa của một đơn vị chuyên hỗ trợ khách du lịch Hồng Kông. Do đang sinh sống tại Đức, anh chỉ cần gửi các giấy tờ theo yêu cầu, phần dịch thuật được đơn vị dịch vụ hỗ trợ. Chi phí làm visa khoảng 100 USD/người.

Đối với Internet, Tuấn Kiệt lựa chọn mua eSIM trên Klook với gói dung lượng 2GB/ngày. Theo anh, mức dung lượng này tương đối thoải mái cho các nhu cầu cơ bản như tra cứu bản đồ, tìm kiếm thông tin và lướt web. Đối với những người thường xuyên đăng tải hình ảnh, xem video hoặc sử dụng TikTok nên cân nhắc lựa chọn gói dung lượng cao hơn.

"Du khách cần kích hoạt eSIM và hoàn tất việc đăng ký thông tin hộ chiếu theo hướng dẫn trước khi khởi hành. Khi đến sân bay Hồng Kông, chỉ cần bật chế độ chuyển vùng dữ liệu là có thể sử dụng Internet", nam du khách gợi ý.

Hồng Kông gây ấn tượng với du khách bởi những con phố sầm uất, biển hiệu rực rỡ và nhịp sống sôi động

Trong ngày đầu tiên, dù sân bay khá đông khách nhưng thủ tục nhập cảnh diễn ra nhanh chóng, không gặp nhiều trở ngại. Du khách nên chuẩn bị sẵn bản in visa và xác nhận đặt phòng khách sạn để chủ động hơn khi cần xuất trình giấy tờ.

Trong những ngày đầu tại Hồng Kông, Tuấn Kiệt lựa chọn Uber để di chuyển từ sân bay về khách sạn ở khu Tsim Sha Tsui, với chi phí khoảng 260 HKD. Theo đánh giá của nhân vật, taxi tại đây có giá khá cao, nhưng vẫn là lựa chọn thuận tiện, đặc biệt sau những ngày tham quan phải đi bộ nhiều khiến cơ thể thấm mệt.

Đặc biệt, nam du khách khuyến khích sử dụng thẻ Octopus trong suốt hành trình. Đây là phương tiện thanh toán tiện lợi, được chấp nhận rộng rãi trên nhiều hệ thống giao thông và tại các cửa hàng.

“Khoảng 70% chi phí trong chuyến đi của mình được thanh toán bằng thẻ Octopus. Chỉ có một vài quán ăn nhỏ yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt. Mình có đổi sẵn 2.000 HKD nhưng thực tế phải cố gắng lắm mới tiêu hết”, Tuấn Kiệt nói.

Theo kinh nghiệm của anh, du khách có thể tải ứng dụng Octopus Tourist, liên kết thẻ với Apple Pay hoặc mua thẻ vật lý tại các ga tàu. Nếu sử dụng phiên bản điện tử, cần lưu ý thao tác nạp tiền theo hướng dẫn của ứng dụng, bởi việc nạp trực tiếp trên Apple Pay không được hỗ trợ như nhiều người vẫn nghĩ.

Hệ thống tàu điện MTR cũng được Tuấn Kiệt đánh giá là dễ sử dụng. Du khách chỉ cần tra cứu Google Maps để biết tuyến tàu, hướng di chuyển và cửa ra phù hợp. Chi phí đi lại trung bình của anh khoảng 100 HKD/người/ngày, trong đó mỗi lượt MTR thường dao động 5-10 HKD tùy khoảng cách.

Ngoài ra, anh đặc biệt gợi ý trải nghiệm xe điện Dingding trên đảo Hồng Kông. Với mức giá khoảng 3,3 HKD/lượt, phương tiện này di chuyển chậm rãi qua những tuyến phố đông đúc, giúp du khách có cơ hội quan sát nhịp sống đô thị từ một góc nhìn khác.

“Đi Dingding rất thú vị vì xe chạy chậm, có thể thong thả ngắm phố phường. Mọi người nhớ lên bằng cửa sau và xuống cửa trước, ngược lại với xe buýt thông thường”, anh lưu ý.

LƯU TRÚ VÀ ẨM THỰC

Trong 7 đêm tại Hồng Kông, Tuấn Kiệt lựa chọn lưu trú tại Ramada Hotel Tsim Sha Tsui với tổng chi phí khoảng 20 triệu đồng. Khách sạn nằm gần ga MTR Jordan, thuận tiện di chuyển đến nhiều khu vực nổi tiếng.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất lại nằm ở diện tích phòng. Dù hình ảnh trên các nền tảng đặt phòng không tạo cảm giác quá chật chội, trải nghiệm thực tế khiến anh có phần bất ngờ.

“Phòng khá nhỏ. Hai người mở hai chiếc vali ra là gần như không còn nhiều không gian để đi lại”, Tuấn Kiệt kể.

Từ trải nghiệm này, anh gợi ý ưu tiên lựa chọn khách sạn tại khu Tsim Sha Tsui hoặc Mong Kok, đồng thời kiểm tra khoảng cách đến ga MTR gần nhất, lý tưởng là dưới 500m để hạn chế thời gian đi bộ và thuận tiện cho việc di chuyển.

Bên cạnh các điểm tham quan, ẩm thực cũng là một trong những trải nghiệm mà Tuấn Kiệt dành nhiều thời gian khám phá. Trong 7 ngày, anh đã trải nghiệm hơn 20 món ăn khác nhau, từ cháo, mì, dimsum đến các món thịt quay và bánh ngọt truyền thống.

Vịt quay, heo quay và xá xíu là những món ăn để lại ấn tượng với nam du khách

Theo nam du khách, giá đồ ăn tại Hồng Kông tương đối cao so với Việt Nam. Trong chuyến đi, riêng tiền ăn của hai người có ngày lên tới khoảng 1.000 HKD. Với những người có nhu cầu ăn uống vừa phải, anh cho rằng ngân sách khoảng 600 HKD/ngày cho hai người là hợp lý.

Trong số các món đã thưởng thức, Tuấn Kiệt đặc biệt ấn tượng với vịt quay, heo quay và xá xíu. Dù ngỗng quay là món ăn nổi tiếng của Hồng Kông, anh nhận xét món này có phần nhiều mỡ so với khẩu vị cá nhân.

Sau lần đầu thưởng thức tại nhà hàng Yung Kee, anh tiếp tục tìm đến Joy Hing ở Wan Chai để trải nghiệm các món vịt quay, heo quay và xá xíu theo phong cách địa phương.

Với những người yêu thích các món mì, Tuấn Kiệt gợi ý Man Kee Cart Noodles và Shing Kee Congee Noodle. Trong khi đó, Mui Kee Congee là địa chỉ đáng thử nếu muốn thưởng thức cháo cá với hương vị đặc trưng.

Để thưởng thức các món ăn truyền thống, nhân vật lựa chọn Lin Heung Lau tại khu Central để thưởng thức dimsum. Dù nhà hàng khá đông khách, trải nghiệm của anh vẫn tương đối hài lòng, đặc biệt là hương vị các món dimsum và nước tương chấm.

Bánh trứng tại Bakehouse được Tuấn Kiệt yêu thích đến mức mua 10 chiếc mang về Đức

Đối với bánh trứng nướng, Tuấn Kiệt đánh giá Bakehouse có hương vị phù hợp với khẩu vị cá nhân hơn Hashtag B. Món bánh này khiến anh yêu thích đến mức mua hẳn 10 chiếc để mang về Đức.

Ngoài ra, bánh trứng gà non cũng là món ăn được anh khuyến khích du khách thử. Nếu Mammy Pancake là lựa chọn khá phổ biến, Keung Kee Egg Waffles lại được anh đánh giá cao hơn về hương vị.

Dù mong chờ được thưởng thức trà sữa Hồng Kông do từng xem nhiều phim TVB, Tuấn Kiệt lại có phần thất vọng vì hương vị khá nhạt so với những loại trà sữa có thương hiệu mà anh quen uống. Ngược lại, trà chanh lại tạo được ấn tượng tốt hơn.

Bên cạnh những gợi ý về địa chỉ ăn uống, anh cũng lưu ý khẩu phần tại nhiều nhà hàng Hồng Kông khá lớn. Du khách đi theo nhóm hai người nên cân nhắc số lượng món gọi để tránh lãng phí. Ngoài ra, nhiều quán ăn không chuẩn bị sẵn khăn giấy, vì vậy việc mang theo khăn giấy cá nhân sẽ giúp chuyến đi thuận tiện hơn.

NHỮNG ĐIỂM ĐẾN KHÔNG THỂ BỎ LỠ KHI KHÁM PHÁ HỒNG KÔNG

Để có thể khám phá trọn vẹn Hồng Kông trong 8 ngày 7 đêm, Tuấn Kiệt lựa chọn phân chia các điểm tham quan theo từng khu vực để tiết kiệm thời gian di chuyển. Anh ưu tiên khám phá khu Cửu Long (Kowloon) trước, sau đó mới chuyển sang đảo Hồng Kông (Hong Kong Island).

Theo cảm nhận của nam du khách, Cửu Long mang vẻ đẹp hoài cổ, gợi nhớ không khí những bộ phim TVB thập niên 1980-1990. Những con phố đông đúc, biển hiệu neon rực sáng vào buổi tối tạo nên một diện mạo rất riêng. Trong khi đó, đảo Hồng Kông lại mang dáng vẻ hiện đại với những tòa nhà cao tầng và hệ thống giao thông đặc trưng.

Khung cảnh thành phố nhìn từ du thuyền mang đến một góc nhìn khác về vẻ đẹp của Hồng Kông

Trong số các địa điểm đã ghé thăm, Hong Kong Museum of History là nơi để lại ấn tượng mạnh nhất với Tuấn Kiệt. Anh đánh giá bảo tàng có không gian rộng, cách trưng bày hoành tráng và nhiều khu vực tương tác giúp khách tham quan tìm hiểu lịch sử một cách sinh động. Đặc biệt, bảo tàng miễn phí vé vào cửa, phù hợp với cả những du khách muốn tiết kiệm ngân sách.

Bên cạnh đó, trải nghiệm được anh đánh giá cao là đi Peak Tram lên núi Thái Bình. Tuấn Kiệt đặt vé trước trên Klook, kết hợp Ruby Pass với tổng chi phí khoảng 2,2 triệu đồng cho hai người.

Dù lựa chọn Ruby Pass giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, Tuấn Kiệt cho biết gói vé này không mang lại quyền ưu tiên ở tất cả các khâu lên tàu như anh từng kỳ vọng. Thế nhưng anh vẫn cho rằng đi Peak Tram và chiêm ngưỡng toàn cảnh Hồng Kông từ núi Thái Bình vẫn rất đáng thử.

Kowloon Walled City Park cũng là điểm dừng chân được nam du khách yêu thích. Không gian mang màu sắc hoài cổ, gợi nhớ những thước phim Hồng Kông xưa, đặc biệt phù hợp với những người yêu thích kiến trúc và văn hóa địa phương.

Đối với những ai muốn ngắm nhìn thành phố từ mặt nước, Tuấn Kiệt gợi ý trải nghiệm du thuyền trên vịnh Victoria. Anh đặt vé trước với chi phí gần 1 triệu đồng cho hai người và khuyến nghị lựa chọn chuyến khởi hành khoảng 17h30.

“Đây là khung giờ rất đẹp vì có thể ngắm được khoảnh khắc hoàng hôn, sau đó nhìn thành phố dần lên đèn. Khung cảnh Hồng Kông từ trên du thuyền thực sự rất đáng nhớ”, anh chia sẻ.

Ngoài ra, Miếu Huỳnh Đại Tiên và Chùa Bà Thiên Hậu cũng là những địa điểm được anh đưa vào lịch trình. Các công trình gây ấn tượng bởi kiến trúc đặc trưng, không gian tín ngưỡng và những hoạt động văn hóa truyền thống.

Hồng Kông có nhiều góc tham quan thú vị, mang đến những trải nghiệm đa dạng cho du khách

Một trải nghiệm khá độc đáo khác là đánh Tiểu Nhân tại khu vực dưới chân cầu vượt Canal Road Flyover, thuộc Wan Chai. Với chi phí khoảng 50-100 HKD, du khách có thể thử hoạt động dân gian này, vốn được nhiều người biết đến với quan niệm xua đuổi vận xui hoặc những điều không may.

Đồn cảnh sát Yau Ma Tei cũng là một điểm đến dành cho những người yêu thích phim ảnh Hồng Kông. Tuy nhiên, theo anh, địa điểm này có diện tích khá nhỏ, du khách chỉ cần dành khoảng 15 phút để tham quan và chụp ảnh.

CHI PHÍ HƠN 110 TRIỆU ĐỒNG CHO HAI NGƯỜI

Một trong những điều khiến Tuấn Kiệt bất ngờ trong chuyến đi là cường độ đi bộ khá lớn. Dù thường xuyên sử dụng MTR và xe buýt, trung bình mỗi ngày hai người vẫn di chuyển khoảng 15.000-17.000 bước.

Sau những ngày liên tục khám phá các địa điểm, cảm giác đau chân và mệt mỏi bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, anh khuyên du khách nên chuẩn bị một đôi giày thể thao thật êm, đồng thời không nên sắp xếp lịch trình quá dày đặc.

Theo Tuấn Kiệt, Hồng Kông là thành phố đông đúc và có nhịp sống khá sôi động. Nếu muốn cảm nhận một diện mạo bình yên hơn, du khách có thể thử thức dậy sớm và ra đường trước 8h sáng.

Anh cũng chia sẻ một trải nghiệm thú vị khi ghé khu Central vào cuối tuần. Vào thứ Bảy và Chủ Nhật, nhiều người Philippines sinh sống và làm việc tại Hồng Kông thường tụ tập, dựng những khu vực sinh hoạt tạm thời trên đường phố. Khung cảnh này mang đến một góc nhìn khác về đời sống cộng đồng tại thành phố.

Tổng chi phí cho chuyến khám phá Hồng Kông 8 ngày 7 đêm của hai người lên tới hơn 110 triệu đồng, bao gồm vé máy bay, lưu trú, ăn uống, di chuyển và tham quan

Đối với việc mua sắm, Tuấn Kiệt cho biết anh đã thử và mua khá nhiều loại đồ ăn vặt địa phương về làm quà. Tuy nhiên, những món này không để lại nhiều ấn tượng so với đồ ăn vặt tại Việt Nam. Thay vào đó, những chiếc nam châm tủ lạnh với nhiều mẫu mã, hình ảnh đặc trưng của Hồng Kông lại khiến anh thích thú và lựa chọn mua về làm quà lưu niệm.

Tổng chi phí chuyến đi 8 ngày 7 đêm của hai người được Tuấn Kiệt ước tính hơn 110 triệu đồng, bao gồm cả vé máy bay. Trong đó, các khoản chi đáng chú ý gồm khoảng 7 triệu đồng tiền visa, 20 triệu đồng tiền khách sạn, 3 triệu đồng vé Peak Tram và du thuyền, khoảng 5 triệu đồng tiền di chuyển, 30 triệu đồng tiền ăn uống và 5 triệu đồng dành cho mua sắm, quà tặng. Ngoài ra còn có một số khoản vé tham quan khác.

Nhìn lại hành trình, Tuấn Kiệt cho rằng 8 ngày 7 đêm là khoảng thời gian tương đối dài để khám phá Hồng Kông. Theo anh, khoảng 5 ngày 4 đêm có thể là lựa chọn phù hợp hơn với những người muốn trải nghiệm các điểm đến nổi bật mà không phải di chuyển quá nhiều.

Dù vậy, chuyến đi vẫn mang lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đặc biệt là cảm giác được tận mắt nhìn thấy những con phố, công trình và khung cảnh từng quen thuộc qua màn ảnh TVB.

“Đây thực sự là chuyến đi trở về tuổi thơ của mình. Với những trải nghiệm đã có, mình cảm thấy tổng chi phí bỏ ra là xứng đáng. Nếu Hồng Kông miễn visa cho công dân Việt Nam trong tương lai, chắc chắn mình sẽ quay lại”, Tuấn Kiệt chia sẻ.