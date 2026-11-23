Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Đậm sắc màu xứ Thanh

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tại Thanh Hóa, sự kiện này đang được chính quyền và người dân hưởng ứng nhiệt tình bằng chuỗi hoạt động đa dạng màu sắc văn hóa, kết hợp giữa các sự kiện văn hóa quy mô cấp tỉnh với hoạt động văn nghệ, giao lưu, quảng bá di sản tại cơ sở. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 24/11. tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”.

Trong khuôn khổ chương trình, người dân và du khách được tiếp cận không gian trải nghiệm, trình diễn văn hóa các dân tộc; tham quan khu trưng bày văn hóa truyền thống với chủ đề “Thanh Hóa - Những sắc màu văn hóa”; thưởng thức các tiết mục nghệ thuật quần chúng và tìm hiểu những giá trị di sản văn hóa đặc trưng của địa phương.

Việc đưa các hoạt động văn hóa đến gần công chúng thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp cũng góp phần đổi mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống.

Có mặt tại đêm trình diễn văn hóa các dân tộc xứ Thanh, chị Đào Hồng Lan, một cư dân đến từ phường Quảng Phú (Thanh Hóa) hào hứng cho biết: Từ buổi chiều, mẹ con chị đã đưa nhau Quảng trường Lam Sơn để được hòa mình trong không gian văn hóa các dân tộc.

“Đây là dịp để gia đình có thêm hoạt động vui chơi, đồng thời giúp con trẻ được tiếp xúc với văn hóa truyền thống thông qua những trải nghiệm thực tế. Theo tôi, những hoạt động trực quan, sinh động thường tạo sự tò mò và hứng thú, giúp việc tìm hiểu văn hóa trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với lớp trẻ” – chị Lan nói.

Các gian hàng trưng bày tại sự kiện cũng góp phần làm phong phú các nét đẹp văn hóa và thu hút du khách dừng chân, trải nghiệm.

Bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trải nghiệm, không gian giới thiệu văn hóa tại chương trình cũng là điểm dừng chân của nhiều người dân. Các gian hàng được bố trí với những nội dung riêng, tạo điều kiện để khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm, nét sinh hoạt và đặc trưng văn hóa của từng vùng miền. Qua đó, bức tranh văn hóa xứ Thanh được giới thiệu sinh động, đa chiều hơn, góp phần khơi gợi sự quan tâm, khám phá của công chúng.

Đáng chú ý, việc đưa các hoạt động văn hóa đến gần công chúng thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp cũng góp phần đổi mới cách tiếp cận văn hóa truyền thống. Những giá trị vốn được lưu truyền qua các thế hệ không chỉ hiện diện trong các tiết mục biểu diễn hay không gian trưng bày mà còn được cảm nhận qua sự tham gia, tương tác của mỗi người. Khi được trực tiếp trải nghiệm, người dân có thêm cơ hội hiểu về giá trị của từng loại hình văn hóa, từ đó hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ.

Với chuỗi hoạt động phong phú, chương trình “Sắc màu văn hóa xứ Thanh” không chỉ tạo điểm nhấn trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân mà còn mở ra không gian giao lưu, khám phá dành cho đông đảo công chúng. Sức hút của ngày hội được tạo nên từ chính sự tham gia nhiệt tình của người dân, từ niềm vui của những em nhỏ lần đầu trải nghiệm đến sự hào hứng của những người cao tuổi khi được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng.

Người dân xứ Thanh hào hứng tham gia sự kiện, với mong muốn tìm hiểu thêm các nét văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh.

Kết nối và lan tỏa giá trị văn hóa

Cũng trong khuôn khổ của chuỗi sự kiện văn hóa, hoạt động trình diễn, giới thiệu 28 di sản văn hóa phi vật thể của Thanh Hóa đã được Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản thuộc nhiều loại hình như nghệ thuật trình diễn dân gian, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống và thực hành văn hóa của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong số đó có nhiều loại hình nghệ thuật dân gian mang dấu ấn văn hóa xứ Thanh như: Trò Xuân Phả ở xã Thọ Xuân, trò diễn Pồn Pôông ở xã Ngọc Liên, Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh) ở phường Đông Sơn, Hát nhà trò Văn Trinh ở xã Quảng Ngọc và Hò Sông Mã ở xã Hà Trung.

Bên cạnh các hoạt động trên, chuỗi sự kiện trong tháng 11 còn được tổ chức tại nhiều địa bàn như Pù Luông, Sầm Sơn, gắn với trình diễn trang phục dân tộc, trò diễn dân gian, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu sản phẩm OCOP.

Các tiết mục văn hóa, văn nghệ được các địa phương trong tỉnh trình diễn trong khuôn khổ của sự kiện.

Đặc biệt, cũng trong dịp này, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình (1886 - 2026) vào ngày 26/11, tại xã Ba Đình, góp phần kết nối việc phát huy giá trị văn hóa với giáo dục truyền thống lịch sử.

Các gian hàng mang đậm màu sắc văn hóa xứ Thanh.

Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình góp phần đưa văn hóa truyền thống hiện diện gần gũi hơn trong đời sống, khơi dậy tình yêu và niềm tự hào về bản sắc dân tộc. Đây cũng là dịp để mỗi người dân thêm hiểu, thêm trân trọng những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, cùng chung tay gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống hôm nay.