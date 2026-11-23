Đây là bước khởi đầu quan trọng trong phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn di sản, phát huy giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội, thúc đẩy du lịch và công nghiệp văn hóa trên địa bàn.

Không gian “Ký ức Hà Nội” được phân thành nhiều tầng trải nghiệm xuyên suốt dòng chảy lịch sử và văn hóa Thủ đô.

Không gian tại đây được phân thành nhiều tầng trải nghiệm xuyên suốt dòng chảy lịch sử và văn hóa Thủ đô. Nếu tầng 1 là nơi tái hiện di sản phố cổ, các phố “Hàng” sầm uất gắn với hoạt động trình diễn nghề thủ công truyền thống, thì tầng 2 lại mở ra không gian nghệ thuật dân gian, đưa du khách ngược dòng về với nhịp sống Hà Nội đầu thế kỷ XX.

Tiếp nối mạch ký ức đô thị, tầng 3 khắc họa chân thực đời sống Thủ đô thời bao cấp thông qua hệ thống hiện vật, kỷ vật giàu giá trị hoài niệm. Khép lại hành trình khám phá tại tầng 6, công chúng sẽ được hòa mình vào không gian tinh hoa ẩm thực, nghề thủ công Thăng Long – Hà Nội cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

Đặc biệt, những sản phẩm dự kiến một số hoạt động sáng tạo như “Tour Yêu nước”, “Tour đêm – Tinh hoa Kẻ Chợ”, “Một đêm Ký ức Hà Nội”, “Đêm phố nghề”, “Hà Nội trong ký ức”... được kỳ vọng đưa du khách trở về với không gian văn hóa Hà Nội xưa, cảm nhận chiều sâu lịch sử, nét tinh hoa nghề truyền thống và vẻ đẹp bình dị của đời sống đô thị.

Toàn cảnh lễ khai mạc Điểm kinh tế đêm sáng tạo – Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” tại số 11A phố Ngũ Xã, phường Ba Đình.

Theo Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030, không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” được xác định là hạt nhân của mô hình “một điểm hạt nhân – các điểm dịch vụ kết nối” được liên kết với điểm đến là Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc – Trúc Bạch và các điểm tham quan, dịch vụ lân cận, từng bước hình thành chuỗi trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật – ẩm thực – du lịch đêm mang bản sắc riêng của Ba Đình.

Trong năm 2026, phường tập trung hoàn thiện mô hình và vận hành thí điểm.

Khách tham quan trải nghiệm quét mã QR để nghe tìm hiểu các câu chuyện văn hóa, lịch sử tại từng khu vực trưng bày.

Đến năm 2027, phấn đấu đưa vào khai thác thường xuyên tối thiểu 3 nhóm sản phẩm văn hóa – trải nghiệm; duy trì ít nhất 1 chương trình văn hóa, nghệ thuật hoặc trải nghiệm mỗi tháng; xây dựng ít nhất 1 chương trình du lịch đêm kết nối với Đảo Ngọc – Trúc Bạch và thu hút từ 5 – 10 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia liên kết.

Giai đoạn 2028 – 2030 tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển sản phẩm đặc trưng, ứng dụng công nghệ số và mở rộng hợp tác với các nghệ nhân, doanh nghiệp sáng tạo, đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh thành cả nước. Không chỉ tạo thêm một điểm đến hấp dẫn khi Hà Nội lên đèn, không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” còn mang ý nghĩa kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ nghệ nhân, trao truyền tri thức nghề truyền thống và khơi dậy tình yêu di sản trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời, mô hình mở ra cơ hội phát triển sản phẩm du lịch mới, tạo việc làm, gia tăng giá trị thương mại – dịch vụ, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy phát biểu tại lễ khai mạc, giới thiệu về mô hình “Bảo tàng không tủ kính” đầu tiên của Thủ đô.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” là mô hình tiên phong xây dựng theo hướng “Bảo tàng không tủ kính”. Mô hình này mở ra hành trình trải nghiệm đa giác quan, giúp người xem không chỉ quan sát hiện vật mà còn được lắng nghe câu chuyện lịch sử, giao lưu cùng nghệ nhân, trực tiếp thực hành nghề truyền thống và thưởng thức nghệ thuật đặc trưng của người Hà Nội qua từng giai đoạn.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, đây cũng là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, tạo điều kiện để du khách trong và ngoài nước chạm vào chiều sâu văn hóa, cảm nhận rõ hơn hồn cốt Thủ đô để thêm hiểu và thêm yêu Hà Nội.

Du khách trải nghiệm không gian nghề thuốc Đông y cổ truyền của phố Lãn Ông xưa với các dụng cụ bào chế và vị thuốc bắc đặc trưng.

Với phương châm lấy văn hóa làm nền tảng, phát triển có trọng tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích cộng đồng, phường Ba Đình kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa sáng tạo, nơi ký ức Hà Nội được gìn giữ, tái hiện và tiếp nối trong nhịp sống đương đại; góp phần khẳng định hình ảnh Thủ đô “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại” và xây dựng Ba Đình trở thành điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn”.