Lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội, tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa của địa phương.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Bàn Vương, mô phỏng hành trình 12 dòng họ người Dao đi tìm vùng đất mới. Ảnh: Xuân Thỏa/TTXVN phát

Các lễ vật của 12 dòng họ tiến dâng lên Bàn Vương. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Các lễ vật của 12 dòng họ tiến dâng lên Bàn Vương. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ tế Bàn Vương được tổ chức với sự tham gia của các thầy mo, thầy cúng. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Biểu diễn nhiều các tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Biểu diễn nhiều các tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc. Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Lễ hội là nơi đồng bào dân tộc giao lưu. Ảnh: Xuân Thỏa/TTXVN phát

Đông đảo nhân dân tham gia các trò chơi dân gian tại lễ hội. Ảnh: Danh Lam/TTXVN