Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia liên hoan.

Tối 23/11, tại Trung tâm Thương mại xã Gò Quao, Ban Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVIII năm 2026 tổ chức tổng kết, trao thưởng Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Khmer.

Diễn ra từ ngày 20 đến 23/11, liên hoan thu hút 21 đội nghệ thuật truyền thống Khmer đến từ các địa phương trong tỉnh, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên. Đây là dịp giao lưu, giới thiệu các giá trị nghệ thuật đặc sắc, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Khmer.

Ở giải A Chương trình, Ban Tổ chức trao thưởng cho 5 đội nghệ thuật truyền thống Khmer thuộc các xã Bình An, Định Hòa, Mỹ Thuận, Sơn Kiên và đội MulChum Prech Tia.

Ở thể loại ca, Ban Tổ chức trao giải A cho 6 tiết mục: “Đẹp lắm tên Người” (xã Kiên Lương), “Op Or Tuk Thmey” (xã Sơn Kiên), “Óok Om Bok” (xã Mỹ Thuận), “Đồng bằng vui mùa lễ hội” (xã Định Hòa), “Ánh sao đêm Đôn Ta” (xã An Cư) và liên khúc “Hát múa dưới ánh trăng - Ngày hội bên nhau” (xã Bình An).

Ở phần trình diễn trang phục truyền thống Khmer, 6 đơn vị đạt giải A gồm các đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Định Hòa, Đông Thái, Bình An, Sơn Kiên, Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang - phân hiệu Long Thạnh và đội MulChum Prech Tia.

Thể loại nghệ thuật trình diễn nhạc cụ, múa có 6 đơn vị đạt giải A, gồm các đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Bình An, Mỹ Thuận, Ngọc Chúc, Ba Chúc, Định Hòa và Đông Thái.

Tiết mục "Đồng bằng vui mùa lễ hội" của Đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Định Hòa đoạt giải A.

Đội nghệ thuật truyền thống Khmer Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh An Giang - phân hiệu Long Thạnh đạt giải A phần trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Gò Quao Trang Hồng Nghĩa trao giải A cho các đội.

Phó Chủ tịch UBND xã Gò Quao Nguyễn Tấn Phát trao giải A các phần thi của các đội.

Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho những đơn vị tích cực bảo tồn nghệ thuật diễn xướng dân gian Chầm riêng Chà pây, sân khấu Dù kê, diễn tấu trống Chhay-dăm, dàn nhạc cổ truyền Arák và nghi thức dân gian “Lễ cúng trăng”. Dàn nhạc Ngũ âm xã Gò Quao và xã Kiên Lương đạt giải chuyên đề về phong cách trình diễn hiệu quả.

Giải chuyên đề Người dẫn chương trình hiệu quả được trao cho anh Danh Minh Trường (đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Mỹ Thuận) và chị Nguyễn Hoài Như Ý (đội nghệ thuật truyền thống Khmer xã Châu Thành).