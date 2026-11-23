Tượng ông già Noel ở Kobe khoác lên mình bộ đồ màu xám trong bối cảnh giá tiêu dùng cơ bản của cả nước trong tháng 9 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Kyodo News.

Tượng ông già Noel xuất hiện từ tháng 11 trên mái bảo tàng Uroko House (Ngôi nhà Vảy cá) là một trong nhiều công trình kiến trúc kiểu phương Tây tại khu phố cổ Kitano của thành phố Kobe, Nhật Bản. Đây là hoạt động trưng bày Giáng sinh thường niên của bảo tàng, được tổ chức từ năm 2009, với chủ đề phản ánh những sự kiện nổi bật trong năm.

"Tôi muốn mọi người cùng nhìn lại những câu chuyện vui vẻ trong năm qua, nhưng khi giá cả liên tục tăng, điều đó thật khó. Tôi cảm thấy hơi buồn", bà Tomoka Sakihara, 63 tuổi, người lên ý tưởng cho màn trưng bày, chia sẻ.

Người dân Nhật Bản đang phải chi nhiều tiền hơn cho thực phẩm, quần áo và các mặt hàng thiết yếu. Trong tháng 9, chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của nước này tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dù ông già Noel khoác bộ đồ màu xám thay vì sắc đỏ truyền thống, những nhân vật đồng hành với ông lại mang đến nhiều câu chuyện vui và tích cực trong năm.

Trong số đó có hình tượng hai vận động viên trượt băng nghệ thuật Riku Miura và Ryuichi Kihara, những người giành huy chương vàng Olympic đầu tiên cho Nhật Bản ở nội dung đôi tại Thế vận hội mùa đông Milan-Cortina.

Một nhân vật khác là Punch, chú khỉ macaque Nhật Bản nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi liên tục ôm chặt một con đười ươi nhồi bông tại sở thú gần Tokyo.

Dù bộ trang phục của ông già Noel mang tông màu tối, sắc đỏ vẫn xuất hiện ở chiếc mũ của ông, chiếc mũi tuần lộc.

Năm 2025, ông già Noel tại màn trưng bày này từng khoác bộ trang phục đỏ - xanh, mô phỏng Myaku-Myaku, linh vật của Triển lãm Thế giới (World Expo) tổ chức tại thành phố Osaka gần đó.

Hoạt động trưng bày năm nay đánh dấu năm thứ 18 được tổ chức và sẽ kéo dài đến ngày 27/12.