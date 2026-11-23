Cụ thể, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lào Cai, lực lượng Công an phường Cam Đường phát hiện một phụ nữ đang có ý định chuyển 65 triệu đồng cho người quen qua mạng xã hội. Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, lực lượng công an đã chủ động tiếp cận, xác minh sự việc.

Cán bộ Công an phường Cam Đường trao đổi với người dân để xác minh sự việc.

Người phụ nữ cho biết khi giao dịch gặp khó khăn, người đề nghị chuyển tiền liên tục dùng lời lẽ tình cảm để tạo lòng tin, đồng thời thúc giục bà đến ngân hàng khác để tiếp tục giao dịch.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, cán bộ công an giải thích cho người phụ nữ về nguy cơ mất tiền. Sau khi được giải thích, bà đã dừng giao dịch.

Qua vụ việc, Công an phường Cam Đường khuyến cáo người dân cảnh giác với các đề nghị chuyển tiền từ người quen qua mạng xã hội. Khi chưa xác minh được danh tính người nhận và mục đích giao dịch, người dân cần dừng chuyển tiền. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần thông báo cho cơ quan công an để được hỗ trợ.