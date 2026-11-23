Theo thông tin của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), ngày 22/11/2026, tại khu vực Trạm thu phí IC12 (Km114, cao tốc Nội Bài – Lào Cai), tổ công tác tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra và cân tải trọng đối với 2 xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm.

Kết quả xác định, xe tải biển kiểm soát 21H-020.xx do T.M.T (sinh năm 1990, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở quá tải 5.020 kg, tương đương 16,99%.

Trường hợp thứ hai là xe tải biển kiểm soát 24H-038.xx do B.V.D (sinh năm 1983, trú tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở quá tải 5.640 kg, tương đương 20,61%.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt lái xe.

Với các vi phạm trên, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt mỗi lái xe 900.000 đồng; đồng thời xử phạt mỗi chủ phương tiện 10 triệu đồng do giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện vi phạm. Tổng số tiền xử phạt đối với 2 trường hợp là 21,8 triệu đồng.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo các chủ phương tiện, lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.