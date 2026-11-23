Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan, tìm hiểu các sản phẩm thổ cẩm truyền thống tại Không gian trà Shan và Sắc màu thổ cẩm.

Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các ban, sở, ngành.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ động viên các nghệ nhân.

Với chủ đề “Theo dấu trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm”, Không gian trà Shan và Sắc màu Thổ cẩm Lào Cai năm 2026 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24/11, quy tụ 30 gian hàng thổ cẩm, 18 gian hàng trà Shan tuyết cổ thụ cùng nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng đến từ các địa phương trong tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thưởng thức trà Shan tuyết Suối Giàng.

Tại các gian trưng bày, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã tham quan, tìm hiểu sản phẩm thổ cẩm mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai; trò chuyện, động viên các nghệ nhân trực tiếp trình diễn kỹ thuật xe lanh, dệt vải, thêu hoa văn truyền thống. Đoàn cũng thưởng thức trà Shan tuyết cổ thụ - sản vật quý của núi rừng vùng cao Lào Cai.

Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lào Cai trong kết nối bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, du lịch và thương mại. Đồng chí đánh giá, việc tổ chức không gian trưng bày quy mô, bài bản không chỉ góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, sự khéo léo của đồng bào các dân tộc mà còn tạo cơ hội giao lưu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, thu hút Nhân dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan, trải nghiệm các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống và giao lưu với nghệ nhân tại Không gian trà Shan và Sắc màu Thổ cẩm Lào Cai năm 2026.