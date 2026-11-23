Mở đầu chương trình, mashup dân ca ba miền Bèo dạt mây trôi - Lý mười thương - Lý quạ kêu - Lý ngựa ô mang đến không gian âm nhạc đậm sắc màu truyền thống.

Những giai điệu dân gian quen thuộc được làm mới qua cách phối khí và dàn dựng sân khấu, gợi lên hình ảnh một đất nước đa dạng trong bản sắc nhưng thống nhất trong tâm hồn, tình cảm.

Đây cũng là điểm khởi đầu đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc với 3 chương: Cội nguồn - Hồn Việt, Tiếp nối - Sức sống Việt Nam và Khát vọng - Đất nước vươn mình.

Mashup dân ca ba miền "Bèo dạt mây trôi - Lý mười thương - Lý quạ kêu - Lý ngựa ô". Ảnh: VĂN TUẤN

Mỗi tiết mục góp phần làm nên một câu chuyện xuyên suốt, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai bằng âm nhạc; qua đó khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn, trân trọng những giá trị đã làm nên bản lĩnh Việt Nam và củng cố niềm tin vào con đường phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

NSND Quốc Hưng trình diễn ca khúc "Đất nước". Ảnh: VĂN TUẤN

Từ những làn điệu dân ca mộc mạc nơi làng quê, tiếng sáo gọi bạn giữa núi rừng, tiếng đàn ngân vang trên dòng sông quê hương, đến những câu hát ru thấm đẫm tình yêu thương của mẹ… Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh văn hóa giàu cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối con người với quê hương, nguồn cội.

NSND Quốc Hưng với phần trình diễn ca khúc Đất nước. Video: VĂN TUẤN

Hai chương đầu gợi nhắc cội nguồn và hành trình lịch sử, chương cuối mở ra không gian âm nhạc hướng về tương lai, qua các tác phẩm: Khát vọng, Đất ơi nở hoa, Đất nước vươn mình...

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc tác phẩm Gió. Ảnh: VĂN TUẤN

Từ những thanh âm dân gian đến giai điệu hào hùng, từ ký ức lịch sử đến khát vọng tương lai, “Đất nước vươn mình” gửi gắm thông điệp về văn hóa như một nguồn sức mạnh nội sinh, góp phần hun đúc bản lĩnh, kết nối các thế hệ và tạo động lực để đất nước tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.