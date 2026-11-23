Sắc vàng cam phủ kín thung lũng. Thảm hoa sao nhái trải dài giữa không gian xanh, tạo nên điểm nhấn nổi bật cho cảnh quan Làng Văn hóa và Ẩm thực Nắng Sông Hồng.

Một góc vườn mang sắc màu cổ tích

Ngôi nhà nhỏ nép mình bên triền cỏ, phía trước là những khóm hoa rực rỡ, tạo nên khung cảnh bình dị, gần gũi và đầy chất thơ.

Vườn hoa sắc vàng óng ả như một bản giao hưởng dịu dàng giữa chốn đô thị

Một chú ong cần mẫn tìm mật trên bông hoa đang độ khoe sắc. Giữa thảm hoa rộng lớn, những chuyển động nhỏ bé ấy góp thêm sức sống cho bức tranh thiên nhiên.

Những thảm hoa trải rộng, xen kẽ lối đi và tiểu cảnh, tạo nên không gian mở để du khách khám phá và trải nghiệm.

Những bông hoa sao nhái đan xen, nối tiếp nhau thành thảm màu vàng cam nổi bật trên nền lá xanh, tạo cảm giác như một dòng suối hoa đang chảy giữa thung lũng.

Những bông hoa nhỏ li ti kết thành một thảm màu rực rỡ, làm bừng sáng cả khoảng xanh của khuôn viên.

Không chỉ có hoa sao nhái, những mảng cây xanh và thảm hoa tím phía xa còn tạo nên sự chuyển sắc hài hòa cho không gian.

Những tà áo dài nhiều màu sắc nổi bật giữa thảm hoa vàng cam, khép lại hành trình khám phá thung lũng bằng một khung hình tươi vui, đầy sức sống.

Những tà áo dài trắng nổi bật giữa sắc hoa sao nhái, tạo nên khung hình dịu dàng, thanh lịch và đậm nét duyên Việt.

Nụ cười rạng rỡ cùng những bó hoa trên tay của các chị em làm bừng sáng khu vườn, hòa quyện vẻ đẹp con người với sắc màu thiên nhiên.

Một gia đình cùng ghi lại kỷ niệm giữa vườn hoa. Không gian thiên nhiên trở thành phông nền tươi sáng cho những phút giây sum vầy.