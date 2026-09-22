Muse của Meta vượt tốc ChatGPT

Dữ liệu mới từ Apptopia, công ty chuyên cung cấp thông tin và dữ liệu thị trường, cho thấy Muse được tải xuống nhiều hơn ChatGPT trong 12 ngày đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Số liệu này chỉ xét hai thị trường Mỹ và Canada.

Apptopia cũng ghi nhận Muse có lượng người dùng hoạt động hằng ngày cao hơn ChatGPT ở cùng thời điểm sau khi ứng dụng ra mắt.

Việc so sánh trực tiếp hai ứng dụng trước đây gặp nhiều khó khăn do Meta và OpenAI lựa chọn chiến lược phát hành khác nhau. ChatGPT khi ra mắt trên thiết bị di động được cung cấp trên toàn cầu nhưng chỉ dành cho iOS. Trong khi đó, Muse hiện có mặt trên cả App Store và Google Play nhưng chỉ được phát hành tại Mỹ và Canada.

Để đưa dữ liệu về cùng một cơ sở so sánh, Apptopia chỉ xét số liệu trên iOS tại Mỹ và Canada trong 12 ngày đầu tiên kể từ khi mỗi ứng dụng ra mắt. Kết quả cho thấy Muse đạt 1,8 triệu lượt tải xuống, trong khi ChatGPT đạt 1,3 triệu lượt.

Ứng dụng AI mới nhất của Meta là Muse đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong giai đoạn đầu ra mắt.

Trên phạm vi toàn cầu, Muse ghi nhận 2,8 triệu lượt cài đặt trong 12 ngày đầu tiên. Đà tăng trưởng của ứng dụng cũng chưa có dấu hiệu chững lại. Theo Business Insider, Muse từ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí trên App Store tại Mỹ ngay sau khi ra mắt đã vươn lên vị trí số một. Thành tích này giúp Muse đứng trên ChatGPT trong bảng xếp hạng. Trước đó, Appfigures cho biết Muse đã vượt mốc một triệu lượt tải xuống.

Không chỉ tăng nhanh về lượt tải, Muse còn ghi nhận lượng người dùng hoạt động hằng ngày tại Mỹ cao hơn ChatGPT ở cùng giai đoạn sau khi ra mắt. Cụ thể, Muse có 642.000 người dùng hoạt động mỗi ngày trên ứng dụng di động tại Mỹ, trong khi ChatGPT đạt 231.000 người ở thời điểm tương ứng.

Do Muse được phát hành trên cả iOS và Android, còn ChatGPT ban đầu chỉ có mặt trên iOS, Apptopia tiếp tục thu hẹp phạm vi so sánh xuống nền tảng iOS để hạn chế khác biệt. Kết quả cho thấy Muse vẫn dẫn trước, với 359.000 người dùng hoạt động hằng ngày trên iOS, cao hơn mức ChatGPT ghi nhận trong cùng giai đoạn.

Apptopia lưu ý những con số trên là ước tính từ bên thứ ba, bởi công ty không có quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu nội bộ của Meta. Dù vậy, ngay cả khi chỉ xét ở mức ước tính tương đối, các số liệu vẫn cho thấy Muse đang có khởi đầu đáng chú ý và có khả năng trở thành một trong những ứng dụng nổi bật tiếp theo của Meta.

Meta từng triển khai chiến lược quảng bá chéo quy mô lớn khi ra mắt Threads, nền tảng hiện có hơn 500 triệu người dùng. Threads được thúc đẩy thông qua hoạt động tiếp thị và tích hợp với các ứng dụng lớn của Meta như Instagram và Facebook. Muse được cho là có thể nhận được cách hỗ trợ tương tự khi ứng dụng có khả năng kết nối với cả hai nền tảng này. Ngoài ra, Muse cũng hoạt động trên WhatsApp, mở thêm một kênh để Meta tiếp cận người dùng.

Apptopia không có dữ liệu trực tiếp về hoạt động quảng bá chéo hoặc quảng cáo của Meta. Tuy nhiên, công ty cho biết hơn 95% người dùng Muse cũng sử dụng Facebook, trong khi 63% là người dùng Instagram.