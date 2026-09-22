OPPO Find X10 Pro Max ra mắt: Đột phá 3 camera 200MP và chip 2nm Dimensity 9600 Pro đỉnh cao

OPPO vừa chính thức trình làng mẫu flagship cao cấp nhất của hãng mang tên Find X10 Pro Max. Thiết bị đánh dấu bước tiến lớn trong ngành di động khi trở thành mẫu điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới tích hợp đồng thời ba camera sau đạt độ phân giải 200MP, kết hợp cùng sức mạnh xử lý vượt trội từ nền tảng vi xử lý 2nm thế hệ mới.

OPPO Find X10 Pro Max ra mắt

Đột phá nhiếp ảnh di động với cụm 3 camera 200MP Hasselblad

Trọng tâm kỹ thuật nổi bật nhất trên OPPO Find X10 Pro Max là hệ thống quang học được tinh chỉnh bởi thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad. Thay vì chỉ trang bị cảm biến chính độ phân giải cao như tiêu chuẩn thường thấy, OPPO đưa cảm biến 200MP vào toàn bộ ba ống kính phía sau gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera tiềm vọng tele.

Cụ thể, camera góc siêu rộng sở hữu khẩu độ f/2.2 có khả năng thu sáng tăng 202% so với phiên bản tiền nhiệm. Cảm biến chính đem tới dải tương phản động ấn tượng lên đến 17EV, giúp cân bằng hoàn hảo các vùng sáng và tối phức tạp. Trong khi đó, ống kính tele sở hữu khẩu độ lớn nhất phân khúc cùng cơ chế chống rung quang học đạt chuẩn CIPA 7.5, tối ưu hóa độ sắc nét khi chụp các vật thể ở khoảng cách xa.

OPPO Find X10 Pro Max có hệ thống camera chất lượng cao

Để xử lý lượng thông tin khổng lồ từ các cảm biến lớn, OPPO kết hợp công nghệ thấu kính Danxia thế hệ thứ hai cùng thuật toán LUMO nhằm bảo đảm độ chuẩn xác quang phổ. Máy cũng bổ sung cảm biến DeepPix giữ trọn chi tiết tại các vùng ánh sáng gắt. Về khả năng quay phim, Find X10 Pro Max hỗ trợ chuẩn 8K Log trên cả ba ống kính và quay định dạng 4K 120fps chuẩn Dolby Vision sắc nét.

Hiệu năng tối ưu từ chip 2nm Dimensity 9600 Pro

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là vi xử lý Dimensity 9600 Pro được chế tạo dựa trên quy trình 2nm tiên tiến. Nền tảng bán dẫn hiện đại giúp máy quản lý điện năng hiệu quả và nâng cao năng lực tính toán AI phục vụ tác vụ đồ họa, xử lý ảnh nặng.

Flagship mới nhất của OPPO sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Đáng chú ý, công nghệ Tide Engine can thiệp sâu vào chu trình xử lý ảnh, giúp rút ngắn độ trễ giữa hai lần chụp liên tiếp ở độ phân giải 200MP xuống chỉ còn 0.7 giây, tức nhanh gấp 10 lần so với các thế hệ trước. Thiết bị vận hành trên nền giao diện ColorOS 17, tích hợp trợ lý thông minh Xiao Bu Space và hệ sinh thái liên lạc ShanHai cho khả năng kết nối mạng ổn định tại hơn 230 quốc gia.

Thiết kế mang phong cách hoài cổ và màn hình siêu sáng

OPPO Find X10 Pro Max sở hữu mặt lưng kết hợp giữa chất liệu kim loại mịn và bề mặt dệt độc đáo, điểm xuyết logo Hasselblad gợi nhớ cấu trúc thân máy của những chiếc máy ảnh cơ cổ điển. Cụm mô-đun máy ảnh hình vuông được bố trí cân đối, bổ sung thêm dải đèn LED trợ sáng chạy dọc cạnh viền phải. Thiết bị mang đến ba tùy chọn màu sắc: Trắng Ánh Trăng, Cam Ấm và Titan Nhạt.

Mặt trước trang bị màn hình LTPO OLED kích thước 6.78 inch, đạt độ sáng cục bộ đỉnh 3,600 nit và tần số làm mờ PWM 3,840Hz nhằm bảo vệ thị lực khi sử dụng trong môi trường thiếu sáng. Thân máy đạt độ bền cao với tiêu chuẩn chống bụi nước IP66, IP68, IP69 và nhận chứng nhận chống va đập 5 sao từ tổ chức kiểm định SGS Thụy Sĩ.

Giá bán theo từng phiên bản cấu hình

Tại thị trường nội địa, OPPO Find X10 Pro Max được định vị ở phân khúc siêu cao cấp với hai mức dung lượng:

Phiên bản RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB có giá 6,799 nhân dân tệ (tương đương khoảng 26.45 triệu đồng).

Phiên bản cấu hình cao cấp nhất RAM 16GB cùng bộ nhớ trong 1TB có giá 8,999 nhân dân tệ (tương đương khoảng 35 triệu đồng).