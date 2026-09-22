Robot hình người học cách đứng dậy sau những lần mắc lỗi

Các robot hình người bắt đầu học thông qua quá trình thử nghiệm và sửa sai tại “Trường mẫu giáo robot” mới ở Bắc Kinh. Cơ sở này mở cửa ngày 1/9 tại quận Shijingshan, được xây dựng như một môi trường thử nghiệm để các robot học hỏi từ những trải nghiệm trong thế giới thực.

Các robot hình người di chuyển quanh đường chạy trong nhà, thực hiện những bài tập và khám phá môi trường xung quanh. Một robot bốn chân cũng được ghi lại khi bò trên sàn.

Dự án hướng tới việc đưa quá trình đào tạo robot vượt ra ngoài việc đơn thuần sao chép thao tác của con người. Robot sẽ được tương tác với các vật thể vật lý, mắc lỗi và điều chỉnh hành vi dựa trên phản hồi từ môi trường.

Các nhà phát triển cho biết công nghệ cảm biến xúc giác đóng vai trò trung tâm, giúp robot thu thập thông tin vật lý trong quá trình tương tác với môi trường.

Nghiên cứu cũng được kỳ vọng mở rộng sang các ứng dụng công nghiệp như kiểm tra dây chuyền sản xuất, lắp ráp chính xác và logistics linh hoạt./.