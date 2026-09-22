Kỳ vọng sớm thu gom rác bằng xe ba bánh chạy điện thay xe tự chế

Những chiếc xe ba bánh tự chế đang được sử dụng thu gom rác thải tại đô thị ở Hải Phòng.

Trước thông tin Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu thí điểm xe ba bánh chạy điện phục vụ thu gom rác thải, các đơn vị làm công tác vệ sinh môi trường tại Hải Phòng kỳ vọng phương tiện này sớm được nghiên cứu, sản xuất và đưa vào sử dụng.

Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ thương mại Thành Vinh là đơn vị có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thu gom, xử lý rác thải tại khu vực xã Kiến Hải, Kiến Minh và phường Hưng Đạo. Với đặc thù địa bàn đông dân cư, nhiều ngõ nhỏ, phạm vi hoạt động rộng, đơn vị hiện vẫn sử dụng các loại xe thu gom rác tự chế để phục vụ công việc.

Phương tiện chủ yếu là xe ba bánh, gồm một thùng chứa rác gắn trên khung xe. Để thuận tiện trong quá trình vận chuyển, thời gian gần đây, một số công nhân tự chế thêm bộ phận móc nối xe với xe máy để kéo. Cách làm này giúp giảm sức lao động, tăng tốc độ vận chuyển nhưng vẫn là phương tiện tự chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên đường.

Chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ thương mại Thành Vinh cho biết đã gần 10 năm làm công việc thu gom rác tại các khu dân cư và vận chuyển về điểm tập kết. Theo chị, việc sử dụng xe ba bánh tự chế đẩy bằng tay khá nặng nhọc, năng suất thấp. Vì vậy, công nhân phải tự cải tiến, móc thêm xe máy để hỗ trợ kéo, vừa thuận tiện hơn trong công việc, vừa giảm sức lao động.

Những chiếc xe ba bánh tự chế đang được sử dụng thu gom rác thải tại đô thị ở Hải Phòng.

Bà Đoàn Thị Mơ, Giám đốc Hợp tác xã Môi trường và Dịch vụ thương mại Thành Vinh cho biết đơn vị hiện có gần 500 phương tiện thu gom rác dạng này. Khi biết Chính phủ giao Bộ Công an nghiên cứu thí điểm xe ba bánh chạy điện phục vụ thu gom rác thải, đơn vị rất mong loại phương tiện này sớm được hoàn thiện và đưa vào ứng dụng thực tế.

Không chỉ tại khu vực đô thị, nhu cầu thay thế phương tiện thu gom rác tự chế cũng hiện hữu tại các địa bàn nông thôn.

Tại thôn Tiên Thanh, xã Tiên Lãng, sau hợp nhất, địa bàn thôn được hình thành từ 5 thôn cũ, với khoảng 1.400 nhân khẩu và diện tích trải rộng 6 km. Hiện thôn bố trí 5 công nhân thực hiện việc thu gom rác trên địa bàn.

Anh Hoàng Văn Dũng, Trưởng thôn Tiên Thanh cho biết do địa bàn rộng, kéo dài, lực lượng thu gom phải tự cải tiến xe, móc nối với xe máy để vận chuyển rác. Tuy nhiên, đây vẫn là phương tiện thô sơ, chưa bảo đảm an toàn, khiến việc thu gom, vận chuyển rác gặp nhiều hạn chế.

Từ nông thôn đến đô thị, nhiều đơn vị thu gom rác trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện vẫn phải sử dụng phương tiện tự chế.

Ngay cả Công ty TNHH một thành viên Môi trường Đô thị Hải Phòng, doanh nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thu gom rác tại thành phố, cũng đang sử dụng các phương tiện tương tự.

Những chiếc xe tự chế phục vụ thu gom rác tại khu vực ngoại thành Hải Phòng.

Theo đại diện công ty, do đặc thù phải thu gom rác tại các ngõ nhỏ, khu vực dân cư trong lõi đô thị, doanh nghiệp hiện sử dụng hàng nghìn xe rác ba bánh. Tuy nhiên, các phương tiện này vẫn còn hạn chế về tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động.

Vừa qua, liên quan Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" do Bộ Công an đề xuất, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho rằng việc triển khai loại hình xe ba bánh chạy điện để phục vụ một số hoạt động như thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ bưu chính, logistics, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy là cần thiết. Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công an tiếp thu, hoàn thiện Đề án để báo cáo Chính phủ và xin ý kiến các thành viên Chính phủ.

Từ thực tế hoạt động thu gom rác trên địa bàn, việc có một loại phương tiện chuyên dụng, phù hợp với đặc thù đường phố, ngõ nhỏ, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người lao động được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, đồng thời từng bước thay thế các phương tiện tự chế hiện nay.