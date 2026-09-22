Smartphone 'nồi đồng cối đá', 2 màn hình, pin 6.000mAh, giá 6,5 triệu đồng

Điểm nổi bật đầu tiên trên Lava Virat Curve là màn hình AMOLED cong 3D kích thước 6,67 inch, độ phân giải FHD+ (1.080x2.400 pixel) và tần số quét 120Hz. Màn hình có độ sáng HBM 800 nit và độ sáng tối đa lên tới 1.100 nit, đồng thời được bảo vệ bởi kính Al-Si DT Star 2 Cover Glass. Thiết kế cong đối xứng ở cả mặt trước và mặt sau không chỉ tạo điểm nhấn về ngoại hình mà còn được Lava hướng tới việc cải thiện cảm giác cầm nắm khi sử dụng.

Lava Virat Curve.

Ở mặt lưng, Lava Virat Curve sử dụng lớp hoàn thiện giả da với hai tùy chọn màu Heritage Indigo và Makrana Ivory. Máy có kích thước 162,26x73,51x8,55mm và trọng lượng 184g. Bên cạnh thiết kế, Lava cũng chú trọng đến độ bền khi trang bị cho sản phẩm khả năng chống bụi và nước theo chuẩn IP64, đồng thời đạt tiêu chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H. Những yếu tố này giúp Virat Curve hướng tới khả năng chống chịu tốt hơn trước các điều kiện sử dụng hàng ngày.

Một trong những điểm tạo khác biệt đáng chú ý nhất của Lava Virat Curve là màn hình phụ Mini Display được đặt ở mặt sau, cạnh cụm camera. Màn hình AMOLED phụ này được thiết kế để người dùng có thể nhanh chóng kiểm tra một số thông tin mà không cần bật màn hình chính. Màn hình phụ có thể hiển thị thông báo, cảnh báo cuộc gọi đến, trạng thái pin và quá trình sạc, đồng thời hỗ trợ điều khiển phát nhạc. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh nội dung hiển thị như văn bản, thời gian và biểu tượng cảm xúc, biến khu vực này thành một điểm nhấn riêng cho thiết kế mặt lưng.

Cung cấp sức mạnh cho Lava Virat Curve là bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 7100 được sản xuất trên tiến trình 6nm. Con chip có CPU 8 nhân với tốc độ tối đa 2,4GHz, đi kèm GPU Mali-G610. Máy được trang bị 6GB RAM LPDDR5 và 128GB bộ nhớ trong UFS 2.2. Cấu hình này hướng tới khả năng đáp ứng các tác vụ phổ biến như sử dụng mạng xã hội, xem video, duyệt web và chơi các tựa game phù hợp với phân khúc. Thiết bị cũng hỗ trợ mở rộng RAM ảo nhằm tăng khả năng đa nhiệm khi cần.

Lava Virat Curve chạy Android 16 ngay khi xuất xưởng. Lava cam kết cung cấp 2 bản cập nhật hệ điều hành lớn cùng 3 năm cập nhật bảo mật cho thiết bị. Hãng cũng cho biết một bản cập nhật phần mềm sắp tới sẽ mang đến giao diện người dùng Lava được thiết kế lại, ứng dụng thư viện ảnh gốc và nâng cấp các tính năng AI Vayu. Điều này cho thấy Lava đang đẩy mạnh yếu tố phần mềm và AI bên cạnh những nâng cấp về phần cứng.

Về khả năng chụp ảnh, Lava Virat Curve sở hữu camera chính 50MP sử dụng cảm biến Sony IMX752, kết hợp chống rung điện tử EIS và đèn flash LED. Camera sau hỗ trợ quay video với độ phân giải tối đa 2K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở mặt trước, máy có camera selfie 13MP được đặt trong thiết kế đục lỗ trên màn hình, phục vụ nhu cầu chụp ảnh chân dung, gọi video và các tác vụ liên quan.

Dung lượng pin của Lava Virat Curve đạt 6.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất tối đa 45W. Tuy nhiên, bộ sạc đi kèm trong hộp có công suất 33W. Với viên pin dung lượng lớn, mẫu smartphone này được kỳ vọng đáp ứng thời gian sử dụng dài trong ngày, trong khi công nghệ sạc nhanh giúp rút ngắn thời gian chờ khi cần bổ sung năng lượng.

Về các tính năng khác, Lava Virat Curve được tích hợp cảm biến vân tay dưới màn hình, loa stereo và hỗ trợ âm thanh qua cổng USB Type-C. Máy hỗ trợ kết nối 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax trên băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.4 cùng hệ thống định vị GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou. Thiết bị sử dụng hai SIM nano và cổng USB Type-C cho sạc, truyền dữ liệu.

Tại Ấn Độ, Lava Virat Curve được bán với một cấu hình duy nhất gồm 6GB RAM và 128GB bộ nhớ trong, có giá niêm yết 23.999 Rupee (tương đương 6,53 triệu đồng). Máy lên kệ từ ngày 28/9/2026.

- Video trên tay Lava Virat Curve. Nguồn: NextGen Unbox.