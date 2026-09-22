Hanwha đẩy mạnh phát triển AI phục vụ quốc phòng

Chủ tịch Tập đoàn Hanwha Kim Seung-youn ngày 22/9 yêu cầu Hanwha Systems tăng cường năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực quốc phòng, hướng tới kết nối các hệ thống tác chiến trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian thông qua hệ thống chỉ huy và kiểm soát dựa trên AI.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong chuyến thăm nhà máy Hanwha Systems tại thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, ông Kim Seung-youn đã kiểm tra dây chuyền sản xuất và thử nghiệm các thiết bị quốc phòng, trong đó có radar đa chức năng của hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung Cheongung-II và hệ thống phòng không tích hợp dựa trên AI đang được phát triển.

Theo Hanwha, hệ thống phòng không tích hợp ứng dụng AI để kết nối radar, cảm biến quang điện tử, pháo phòng không và vũ khí dẫn đường, qua đó hỗ trợ phát hiện và ứng phó nhanh với nhiều mối đe dọa.

Ông Kim Seung-youn nhấn mạnh AI là yếu tố then chốt đối với năng lực cạnh tranh của lĩnh vực quốc phòng Hanwha, đồng thời cho rằng Hanwha Systems giữ vai trò trung tâm trong việc kết nối các năng lực quốc phòng trên bộ, trên biển, trên không và trong không gian của tập đoàn.

Hanwha Systems hiện phát triển các hệ thống tác chiến hải quân dựa trên AI, công nghệ tự động hóa tác chiến và dẫn đường tự động. Radar đa chức năng của hệ thống Cheongung-II do công ty sản xuất đã được xuất khẩu sang Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Iraq (I-rắc).

Nhà máy Hanwha Systems tại Gumi được mở rộng với vốn đầu tư khoảng 280 tỷ won (207 triệu USD), có diện tích 89.000 m2 và là một trong những cơ sở sản xuất, nghiên cứu quốc phòng chủ chốt của Hanwha.

Trong lĩnh vực quốc phòng tại Mỹ, Hanwha Defense USA cho biết sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD trong 7 năm để xây dựng cơ sở sản xuất đạn dược tiên tiến tại bang Arkansas. Dự án dự kiến tạo gần 400 việc làm và mở rộng năng lực sản xuất đạn pháo 155 mm.