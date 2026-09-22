Mỹ gây sức ép đòi Australia miễn trừ luật mạng xã hội cho các Big Tech

Biểu tượng của trang mạng xã hội Facebook và Instagram. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có bước can thiệp công khai hiếm hoi vào cuộc tranh luận tại Australia về dự luật "Nghĩa vụ cẩn trọng kỹ thuật số," cảnh báo chính sách này có thể trở thành công cụ "kiểm duyệt xuyên biên giới đối với các ngôn từ được bảo vệ."

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, trong văn bản do Đại sứ quán Mỹ công bố ngày 22/9, Nhà Trắng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về cách Australia định nghĩa thế nào là "tác hại có thể lường trước."

Phía Mỹ yêu cầu Chính phủ Australia loại trừ các công ty mạng xã hội của nước này khỏi quy định bắt buộc cung cấp cho người dùng tùy chọn sử dụng bảng tin đề xuất theo thuật toán. Nếu được chấp thuận, yêu cầu này sẽ gần như vô hiệu hóa dự luật vì các nền tảng lớn nhất sẽ nằm ngoài phạm vi điều chỉnh.

Chính phủ Mỹ cũng phản đối những nội dung của dự luật mà họ mô tả là cứng nhắc và "cào bằng." Văn bản lập luận rằng các yêu cầu này sẽ ép nền tảng hạ cấp các chủ đề nhạy cảm hoặc gây tranh cãi để tuân thủ luật. Văn bản nhấn mạnh: "Chính phủ Mỹ rất có thể sẽ coi một biện pháp như vậy là hành vi tạo điều kiện cho kiểm duyệt."

Ngoài ra, Washington cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Canberra về cách định nghĩa và quy trình xét xử các "tác hại," "rủi ro," cơ chế kháng cáo, cũng như vai trò của Ủy viên An toàn điện tử và tác động đối với quyền riêng tư.

Trước đó, vào đầu tháng 9/2026, người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai từng cho biết Tổng thống Trump đã cảnh báo các quốc gia khác không được áp đặt "thuế dịch vụ kỹ thuật số, tiền phạt và các hình thức tống tiền khác đối với lĩnh vực công nghệ hàng đầu của nước Mỹ."

Nhà Trắng lo ngại những thay đổi bắt buộc nhằm giảm thiểu rủi ro đặc thù tại Australia có thể làm thay đổi trải nghiệm của người dùng trên toàn cầu, bao gồm cả người Mỹ.

Việc đạo luật cấm thanh thiếu niên dùng mạng xã hội của Australia từng truyền cảm hứng cho nhiều quốc gia khác áp dụng các biện pháp tương tự càng làm gia tăng lo ngại về rủi ro xuất hiện các yêu cầu thiết kế không tương thích và khó mở rộng quy mô thương mại.

Động thái chỉ trích công khai trên diễn ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Australia Anthony Albanese đang có chuyến thăm Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự về chính sách công nghệ tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Đáng chú ý, sự ủng hộ của ông Albanese đối với các quy định quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế, cũng như lệnh cấm thanh thiếu niên dùng mạng xã hội của Australia, đang ngày càng vấp phải sự phản đối gay gắt từ chính quyền Trump.

Dự thảo "Nghĩa vụ cẩn trọng kỹ thuật số" cho thấy cách Chính phủ Australia lên kế hoạch tạo ra nghĩa vụ pháp lý đối với các dịch vụ trực tuyến nhằm bảo đảm trải nghiệm an toàn cho người dùng thông qua thiết kế.

Nếu được thông qua, Chính phủ Australia sẽ sử dụng luật này để buộc các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok phải gửi thông báo (pop-up) cho phép người dùng lựa chọn giữa bảng tin cá nhân hóa bằng thuật toán hoặc bảng tin chỉ hiển thị các tài khoản họ theo dõi./.