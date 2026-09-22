Sáp nhập hay sát nhập là từ đúng chính tả?

Sáp nhập và sát nhập là một trong những cặp từ khiến nhiều người băn khoăn về cách viết và ý nghĩa. Với cách phát âm gần giống nhau, lại cùng chứa yếu tố "nhập", hai từ này thường dễ bị nhầm lẫn trong giao tiếp và văn bản. Để làm rõ vấn đề này, chúng ta cần đi vào phân tích cấu tạo, ngữ nghĩa và cách dùng chuẩn của từng từ.

Sáp nhập hay sát nhập là những lỗi chính tả phổ biến. Ảnh: AI

Theo từ điển tiếng Việt, sáp nhập là từ đúng chính tả, mang ý nghĩa là gộp chung vào làm một, hợp nhất lại thành một thể thống nhất. Đây là một hành động mang tính chủ động, có mục đích rõ ràng nhằm tạo ra một thực thể mới hoặc mở rộng thực thể hiện có bằng cách kết hợp các phần riêng lẻ. Từ này đồng nghĩa với gộp lại, hợp nhất, kết hợp, trộn lại, liên kết.

Từ "sáp nhập" được cấu thành từ hai yếu tố Hán Việt: Sáp có nghĩa là gộp lại, ghép lại, hợp lại. Còn nhập có nghĩa là vào, đưa vào, nhập vào.

"Sáp nhập" là một thuật ngữ thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, hành chính và giáo dục, để chỉ quá trình hợp nhất các đơn vị, tổ chức. Ví dụ:

- Tập đoàn X đã quyết định sáp nhập với Công ty Y để mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á. - Chỉ sự hợp nhất hai doanh nghiệp.

- Chính phủ đang xem xét đề án sáp nhập một số xã có quy mô nhỏ để hình thành các đơn vị hành chính lớn hơn, hiệu quả hơn. - Chỉ sự hợp nhất các đơn vị hành chính.

- Hai trường đại học danh tiếng đã tiến hành sáp nhập, tạo ra một cơ sở giáo dục mới với tiềm lực nghiên cứu mạnh mẽ. - Chỉ sự hợp nhất các cơ sở giáo dục.

- Phòng Marketing và phòng Truyền thông sẽ sáp nhập thành một bộ phận duy nhất để tối ưu hóa chiến lược. - Chỉ sự hợp nhất các bộ phận.

Cụm từ sát nhập là cách viết sai, không được liệt kê là một từ có nghĩa để chỉ hành động hợp nhất. Sự xuất hiện của nó chủ yếu là do sự nhầm lẫn trong cách phát âm và viết của người dùng, khi họ muốn dùng "sáp nhập" nhưng lại viết thành "sát nhập".

Tóm lại, qua những phân tích trên, bạn đã biết giữa sáp nhập hay sát nhập là đúng chính tả tiếng Việt. Đừng quên chia sẻ nội dung này để cùng bạn bè, người thân, đồng nghiệp tránh lỗi chính tả phổ biến này.