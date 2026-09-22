Hàn Quốc đầu tư hơn 6 tỷ USD phát triển pin thế hệ mới

Chính phủ và các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ đầu tư tổng cộng khoảng 8.400 tỷ won (6,1 tỷ USD) phát triển công nghệ pin natri-ion và pin thể rắn, nhằm nâng sức cạnh tranh của ngành pin trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc gia tăng lợi thế về giá và thị phần.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc ngày 22/9 công bố “Lộ trình công nghệ ngành pin” tại Seoul, với sự tham gia của LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On cùng các doanh nghiệp vật liệu như POSCO Future M, L&F và EcoPro BM.

Theo lộ trình, Chính phủ Hàn Quốc sẽ dành khoảng 400 tỷ won cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong giai đoạn 2027-2031, trong khi khu vực tư nhân dự kiến đầu tư khoảng 8.000 tỷ won cho R&D và mở rộng cơ sở sản xuất đến năm 2030.

Đối với pin natri-ion, Hàn Quốc đặt mục tiêu nâng mật độ năng lượng lên 160 Wh/kg vào năm 2027 và 220 Wh/kg vào năm 2030, hướng tới thương mại hóa công nghệ này trong các phân khúc pin giá thấp, xe điện phổ thông và hệ thống lưu trữ năng lượng. Việc sử dụng natri thay lithium được kỳ vọng giúp giảm chi phí sản xuất và hạn chế phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu lithium.

Đối với pin thể rắn, Seoul đặt mục tiêu phát triển nguyên mẫu vào năm 2027, đạt mật độ năng lượng 400 Wh/kg vào năm 2028 và thương mại hóa vào năm 2030. Công nghệ này được kỳ vọng mở rộng ứng dụng từ xe điện sang robot, thiết bị bay không người lái và phương tiện di chuyển hàng không đô thị.

Ba nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc gồm LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu, đồng thời phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn và thông số vật liệu dùng chung cho pin thế hệ mới. Chính phủ dự kiến hoàn thiện các tiêu chuẩn pin theo từng lĩnh vực ứng dụng vào năm 2030.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp pin Trung Quốc tiếp tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế về chi phí, trong khi các nhà sản xuất Hàn Quốc chịu sức ép cạnh tranh tại các thị trường lớn. Seoul kỳ vọng các công nghệ pin thế hệ mới sẽ giúp doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường ngoài xe điện, đặc biệt trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng và các thiết bị phục vụ trung tâm dữ liệu AI.