Smartphone độ bền quân đội, pin 7.000mAh, giá chưa tới 5 triệu đồng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên OnePlus N6 Lite là viên pin dung lượng 7.000mAh. Theo công bố của nhà sản xuất, điện thoại có thể đáp ứng thời gian sử dụng thông thường lên đến ba ngày sau mỗi lần sạc. Các số liệu được OnePlus đưa ra cho thấy máy có thể cung cấp khoảng 55,5 giờ gọi thoại, 29,9 giờ sử dụng định vị hoặc 26,8 giờ phát video liên tục. N6 Lite cũng hỗ trợ sạc ngược có dây với công suất 5W, cho phép sử dụng điện thoại như một nguồn năng lượng dự phòng để sạc cho một số phụ kiện và thiết bị khác.

OnePlus N6 Lite.

OnePlus cho biết viên pin trên N6 Lite vẫn có thể duy trì hơn 80% dung lượng ban đầu sau 1.600 chu kỳ sạc, tương đương khoảng sáu năm sử dụng theo điều kiện mà hãng đưa ra. Tuy nhiên, công suất sạc nhanh của thiết bị chỉ ở mức 15W, thấp hơn đáng kể so với nhiều smartphone hiện nay. Đổi lại, dung lượng pin lớn giúp OnePlus N6 Lite hướng tới nhóm người dùng ưu tiên thời gian sử dụng dài hơn là tốc độ nạp năng lượng.

Ở mặt trước, OnePlus N6 Lite được trang bị màn hình LCD kích thước 6,75 inch, độ phân giải HD+ (1.570x720 pixel) và tần số quét 120 Hz. Độ sáng HBM của màn hình đạt tối đa 900 nit, giúp cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường có ánh sáng mạnh. OnePlus cũng tích hợp công nghệ Aqua Touch, cho phép màn hình duy trì khả năng nhận diện thao tác cảm ứng khi bề mặt có hơi ẩm, giọt nước hoặc dầu. Đây là một tính năng hữu ích đối với những tình huống người dùng cần thao tác trên điện thoại khi tay hoặc màn hình không hoàn toàn khô ráo.

Dù sở hữu viên pin dung lượng lớn, OnePlus N6 Lite vẫn có thân máy tương đối gọn trong phân khúc với độ dày 8,95mm và trọng lượng 215g. Máy có kích thước 166,48x78,23x8,95mm. Thiết bị cũng đạt chứng nhận độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H, cho thấy OnePlus tập trung vào khả năng chống chịu trước các tác động trong quá trình sử dụng hàng ngày. Bên cạnh đó, máy đạt chuẩn IP64 về khả năng chống bụi và nước bắn.

Cung cấp sức mạnh cho OnePlus N6 Lite là bộ vi xử lý Unisoc T7250 sản xuất trên tiến trình 12nm. Con chip này có CPU 8 nhân với tốc độ tối đa 1,8GHz, kết hợp GPU Mali-G57 MP1. Máy chỉ được cung cấp một cấu hình gồm 4GB RAM LPDDR4X và 64GB bộ nhớ trong UFS 2.2. Dung lượng lưu trữ có thể mở rộng đáng kể thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD, hỗ trợ tối đa tới 2TB.

OnePlus N6 Lite chạy hệ điều hành Android 16, tuỳ biến trên giao diện OxygenOS 16. OnePlus cũng tích hợp chế độ bảo vệ hiệu năng trong 36 tháng với các tối ưu hóa cấp hệ thống nhằm hạn chế tình trạng suy giảm hiệu năng theo thời gian. Theo định hướng của hãng, tính năng này giúp thiết bị duy trì trải nghiệm sử dụng ổn định trong khoảng ba năm.

Hệ thống camera trên OnePlus N6 Lite tập trung vào camera chính 13 MP sử dụng cảm biến OmniVision OV13B10, khẩu độ f/2.2 và hỗ trợ quay video 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Mặc dù cảm biến có độ phân giải 13 MP, máy hỗ trợ chế độ chụp ảnh độ phân giải cao lên tới 50 MP nhờ xử lý phần mềm. OnePlus cũng trang bị các công cụ AI như AI Clear Face nhằm cải thiện khuôn mặt trong ảnh chân dung nhóm và AI Eraser để xóa những chi tiết không mong muốn khỏi ảnh. Camera trước có độ phân giải 5 MP, khẩu độ f/2.2 và hỗ trợ quay video 720p 30fps.

Bên cạnh các tính năng AI xử lý hình ảnh, OnePlus N6 Lite còn tích hợp Google Gemini để hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin và quản lý các tác vụ. Đây là một phần trong xu hướng đưa các công cụ AI trực tiếp vào hệ điều hành và các ứng dụng trên smartphone, ngay cả ở những thiết bị thuộc phân khúc giá phổ thông.

Về kết nối, OnePlus N6 Lite hỗ trợ mạng 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ac trên hai băng tần 2,4GHz và 5GHz, Bluetooth 5.2 cùng các hệ thống định vị GPS, GLONASS, Galileo, QZSS và BeiDou. Máy sử dụng cổng USB Type-C, cảm biến vân tay được đặt ở cạnh bên và loa ngoài bố trí ở cạnh dưới. Thiết bị hỗ trợ âm thanh qua USB Type-C thay vì giắc cắm tai nghe 3,5mm.

Tại Ấn Độ, OnePlus N6 Lite được bán với duy nhất phiên bản RAM 4 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Smartphone này có 2 màu Midnight Hype và Neo Green, giá niêm yết 16.999 Rupee (tương đương 4,63 triệu đồng)

- Video cận cảnh OnePlus N6 Lite. Nguồn: Technology Unbox.