OPPO Find X10 Pro Max ra mắt với hệ thống ba camera 200MP và chip 2nm Dimensity 9600 Pro

OPPO vừa chính thức trình làng Find X10 Pro Max, mẫu điện thoại cao cấp nhất trong dòng Find sở hữu hàng loạt công nghệ mang tính đột phá. Đây là mẫu điện thoại thông minh thương mại đầu tiên trên thị trường thế giới tích hợp toàn bộ ba camera sau cùng độ phân giải 200MP, kết hợp sức mạnh phần cứng từ vi xử lý Dimensity 9600 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm.

OPPO Find X10 Pro Max ra mắt

Đột phá kiến trúc quang học với ba camera 200MP từ Hasselblad

Hệ thống nhiếp ảnh là điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên OPPO Find X10 Pro Max. Cả ba ống kính phía sau đều được trang bị cảm biến độ phân giải 200MP do Hasselblad đồng tinh chỉnh, giải quyết bài toán suy giảm chất lượng khi chuyển đổi giữa các tiêu cự khác nhau.

Cụ thể, camera góc siêu rộng sở hữu khẩu độ f/2.2, mang lại khả năng thu nhận ánh sáng tăng 202% so với thế hệ tiền nhiệm. Camera chính đạt dải tương phản động (dynamic range) lên tới 17EV, giúp cân bằng hoàn hảo các vùng sáng và tối phức tạp. Trong khi đó, ống kính tiềm vọng tele được trang bị khẩu độ lớn hàng đầu phân khúc, kết hợp cơ chế ổn định hình ảnh đạt chuẩn chống rung CIPA 7.5.

OPPO Find X10 Pro Max có hệ thống camera chất lượng cao

Bên cạnh cảm biến, OPPO tích hợp thấu kính Danxia thế hệ thứ hai cùng thuật toán xử lý màu sắc LUMO nhằm tái lập phổ màu trung thực. Cảm biến hỗ trợ DeepPix cho phép thiết bị giữ lại chi tiết vi mô tại những khu vực chênh sáng gắt. Về mặt quay phim, Find X10 Pro Max hỗ trợ định dạng video 8K Log đồng đều trên cả ba ống kính hoặc tùy chọn quay 4K 120fps định dạng Dolby Vision.

Hiệu năng chip tiến trình 2nm và nền tảng xử lý Tide Engine

Để vận hành khối lượng dữ liệu khổng lồ từ cụm ba cảm biến 200MP, OPPO trang bị bộ vi xử lý Dimensity 9600 Pro trên tiến trình 2nm. Nền tảng này kết hợp cùng công nghệ Tide Engine tối ưu hóa luồng dữ liệu, giúp thời gian chờ giữa hai lần chụp ảnh độ phân giải 200MP giảm xuống chỉ còn 0.7 giây, nhanh gấp 10 lần so với các thế hệ trước.

Thiết bị xuất xưởng cùng giao diện ColorOS 17, tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo AI Xiao Bu Space và hệ thống kết nối mạng ShanHai, hỗ trợ liên lạc ổn định tại hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Flagship mới nhất của OPPO sẽ cho trải nghiệm nhiếp ảnh tuyệt vời

Thiết kế hoài cổ và tiêu chuẩn hiển thị LTPO OLED

OPPO Find X10 Pro Max tiếp tục duy trì cụm camera hình vuông đặc trưng nhưng được bổ sung dải đèn LED trợ sáng chạy dọc cạnh phải. Thân máy phối hợp giữa khung kim loại mịn và bề mặt dệt mang hơi hướng các dòng máy ảnh phim cổ điển. Sản phẩm có ba tùy chọn màu gồm Trắng Ánh Trăng, Cam Ấm và Titan Nhạt.

Mặt trước máy là màn hình LTPO OLED kích thước 6.78 inch với độ sáng tối đa đạt 3,600 nit. Màn hình này trang bị tần số làm mờ PWM 3,840Hz nhằm bảo vệ thị lực khi sử dụng ở điều kiện ánh sáng yếu. Về độ bền, máy đạt cùng lúc ba tiêu chuẩn chống nước và bụi gồm IP66, IP68, IP69 cùng chứng nhận chịu lực va đập 5 sao từ SGS Thụy Sĩ.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Tại thị trường Trung Quốc, OPPO Find X10 Pro Max có giá khởi điểm từ 6,799 nhân dân tệ (khoảng 26.45 triệu đồng) cho phiên bản 12GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Phiên bản cao cấp nhất trang bị 16GB RAM cùng 1TB bộ nhớ trong được niêm yết ở mức 8,999 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng).