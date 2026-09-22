Hãng bay của Sun Group vừa nhận thêm tàu bay

Chiều 22/9, hãng hàng không thành viên của Tập đoàn Sun Group - Sun PhuQuoc Airways (SPA) - đã tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên, mang số hiệu đăng ký VN-A969, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đây là chiếc máy bay đầu tiên trong kế hoạch bổ sung 8 tàu dòng A330 từ tháng 9/2026 đến tháng 4/2027 của hãng.

Theo kế hoạch, 4 tàu A330 sẽ gia nhập đội bay của Sun PhuQuoc Airways trong năm nay và 4 chiếc còn lại được bổ sung trong 4 tháng đầu năm 2027. Việc đưa máy bay thân rộng vào đội bay nhằm tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế có cự ly dài hơn từ Phú Quốc.

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo thông tin được hãng công bố, Airbus A330 có tầm bay tối đa khoảng 13.450 km. Sun PhuQuoc Airways dự kiến sử dụng dòng tàu bay này để mở rộng mạng bay tới các thị trường như Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.

Theo kế hoạch mở rộng đội bay đã công bố, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu nâng số lượng tàu bay khai thác lên 33 chiếc vào cuối năm 2026, 60 chiếc vào cuối năm 2027, 100 chiếc vào cuối năm 2030 và 200 chiếc vào cuối năm 2035.

Các đại biểu tham dự lễ đón tàu bay thân rộng Airbus A330 đầu tiên của SPA. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đáng chú ý, ngày 21/9 trước đó, Sun PhuQuoc Airways cũng vừa tiếp nhận Airbus A321 Long Range (LR) mang số hiệu VN-A926, đưa tổng số tàu bay của hãng lên 20 chiếc. Đây là chiếc A321LR thứ hai được hãng tiếp nhận, sau VN-A925 hồi đầu tháng 9.

Sun PhuQuoc Airways bắt đầu khai thác thương mại từ ngày 1/11/2025. Chỉ sau 10 tháng hoạt động, hãng đang mở rộng đội bay theo nhiều nhóm tàu khác nhau. Trong đó, dòng A320/A321 đảm nhiệm phần lớn mạng bay nội địa và khu vực, A321LR phục vụ các đường bay quốc tế có cự ly xa hơn, trong khi A330 được bổ sung để tăng khả năng khai thác các đường bay tầm xa. Về dài hạn, hãng dự kiến đưa Boeing 787-9 Dreamliner vào đội bay.

Cột mốc mới của Sun PhuQuoc Airways cho tham vọng bay quốc tế Việc đưa Airbus A330 vào đội bay giúp Sun PhuQuoc Airways tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế tầm xa, hướng tới các thị trường Nga, Kazakhstan, Nhật Bản và Australia.

Ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá A330 là dòng máy bay có hiệu quả khai thác cao và đáp ứng tốt yêu cầu về an toàn.

Theo ông, việc Sun PhuQuoc Airways đưa dòng máy bay A330 vào khai thác là hướng đi phù hợp trong bối cảnh Phú Quốc được kỳ vọng tăng trưởng mạnh về du lịch và nhu cầu đi lại sau APEC 2027. Máy bay thân rộng sẽ góp phần nâng cao năng lực vận chuyển, trong khi việc Sun Group đầu tư vào sân bay Phú Quốc và hệ sinh thái du lịch trên đảo được kỳ vọng tạo thêm động lực thu hút khách đến địa phương.

Chuyến bay có sự tham gia điều khiển của ông Hồ Minh Tấn, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, kế hoạch mở rộng đội bay của SPA diễn ra cùng quá trình nâng cấp hạ tầng hàng không tại Phú Quốc, trong bối cảnh địa phương chuẩn bị đăng cai APEC 2027 và nhu cầu vận chuyển hàng không được dự báo tăng.

Theo kế hoạch đầu tư, Nhà ga hành khách T2 cùng các công trình phụ trợ tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư khoảng 58.000 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 4/2027. Hạng mục này được kỳ vọng bổ sung đáng kể năng lực phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu khai thác quốc tế trong giai đoạn tới.

Trong thời gian chờ nhà ga T2 hoàn thành, nhà ga T1 cũng được mở rộng để đáp ứng nhu cầu trước mắt. Sun Group cho biết đã đầu tư khoảng 500 tỷ đồng nâng cấp và mở rộng nhà ga T1, nâng công suất phục vụ lên khoảng 9 triệu lượt khách/năm, tăng khoảng 50% so với mức 6 triệu lượt của năm 2025.