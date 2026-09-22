Có 1,18 triệu hệ thống điện mặt trời mái nhà, đề xuất thu phí tái chế tấm pin

Chương trình bắt buộc tái chế tấm pin mặt trời được đề xuất sẽ giúp chuyển hàng nghìn tấn tấm pin mặt trời thải bỏ khỏi các bãi chôn lấp.

Theo đề xuất, các đơn vị cung cấp tấm pin quang điện (PV) thuộc diện quản lý tại NSW sẽ phải tham gia cơ chế trách nhiệm sản phẩm, qua đó góp phần tài trợ cho hoạt động thu gom, tái chế và thu hồi tài nguyên trên toàn bang.

Theo số liệu của chính quyền NSW, bang này hiện có hơn 1,18 triệu hệ thống điện mặt trời mái nhà. Khi các hệ thống này xuống cấp, cùng với xu hướng người dân thay thế bằng những tấm pin hiệu suất cao hơn, lượng tấm pin PV hết vòng đời được dự báo tăng mạnh trong những năm tới.

Hiện mỗi năm NSW phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải từ tấm pin mặt trời. Con số này được dự báo tăng lên 89.000 tấn vào năm 2045.

Mỗi năm NSW phát sinh khoảng 14.000 tấn rác thải từ tấm pin mặt trời. Ảnh: PV

Với nguồn rác thải này, các phương thức xử lý hiện nay chưa đủ khả năng quản lý an toàn và bền vững, nhất là trong bối cảnh số lượng tấm pin hết vòng đời sử dụng đang gia tăng. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường NSW, phần lớn tấm pin PV hết vòng đời vẫn được đưa đến bãi chôn lấp, lưu kho hoặc đổ bỏ trái phép.

Bộ trưởng Môi trường và Di sản NSW, bà Penny Sharpe cho rằng quy định được đề xuất không chỉ nhằm giảm lượng rác thải mà còn hướng tới thu hồi các nguồn tài nguyên có giá trị, đồng thời tạo ra những cơ hội kinh tế mới.

“NSW đã đón nhận điện mặt trời mái nhà và giờ đây chúng tôi phải bảo đảm những tấm pin này không trở thành vấn đề rác thải chôn lấp trong tương lai”, bà cho hay.

Theo bà Sharpe, quy định này không chỉ nhằm giảm lượng rác thải mà còn hướng tới thu hồi các nguồn tài nguyên có giá trị, bởi tấm pin mặt trời chứa nhiều vật liệu có thể được thu hồi và đưa trở lại sử dụng.

Theo Bộ trưởng Môi trường và Di sản NSW, một chương trình quản lý sản phẩm bắt buộc có thể góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn đối với tấm pin mặt trời, đồng thời thúc đẩy các cơ hội mới trong lĩnh vực tái chế và sản xuất tại bang này.

Ông David McElrea, Giám đốc điều hành Smart Energy Council (SEC), cho rằng dự luật được đề xuất tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, ông lưu ý các sáng kiến ở cấp bang cần đi cùng một khuôn khổ thống nhất trên toàn quốc do chính phủ liên bang dẫn dắt.

“Lý tưởng nhất là các bang và vùng lãnh thổ không phải tự triển khai riêng lẻ, bởi chuỗi cung ứng điện mặt trời không dừng lại ở ranh giới các bang”, ông nói. Theo ông, việc áp dụng nhiều bộ quy định khác nhau sẽ kém hiệu quả và làm tăng chi phí đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp, ngành công nghiệp và cơ quan quản lý.

NSW đang cho thấy vai trò dẫn dắt, nhưng nếu không được chuyển thành một chương trình cấp Liên bang, hơn 70% số tấm pin mặt trời hết vòng đời của Australia sẽ không được thu hồi bên ngoài NSW. Vì vậy, ông cho rằng Chính phủ Liên bang Australia cần xây dựng khuôn khổ quản lý sản phẩm trên toàn quốc, tạo quy mô, tính thống nhất và sự chắc chắn cần thiết cho ngành.

Theo EPA NSW, quy định dự kiến bắt đầu có hiệu lực vào năm 2028. Cơ quan này đang lấy ý kiến về dự thảo, thời hạn góp ý đến 17h ngày 16/11/2026.

Theo PV