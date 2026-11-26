Với bối cảnh chính là cuộc chiến đấu quả cảm 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, "Mùi cỏ cháy" không chỉ tái hiện sự tàn khốc của mưa bom bão đạn mà còn là bài ca bi hùng về tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng sống của một thế hệ.

Bộ phim không xây dựng hình tượng những người lính thép sắt khô khan mà tôn vinh những người trẻ với đầy đủ sự ngây thơ, mộng mơ, khao khát yêu thương và cả những trăn trở của lứa tuổi đôi mươi.