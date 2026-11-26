Mùi cỏ cháy
Điện ảnh cách mạng Việt Nam với rất nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển, đã để lại những dấu ấn nghệ thuật, lịch sử và giá trị nhân văn sâu sắc. Trong số đó, bộ phim “Mùi cỏ cháy” của đạo diễn Hữu Mười, dù ra đời muộn hơn với thời kỳ vàng của điện ảnh Cách mạng đỉnh cao thập niên 70-80, song là tác phẩm thành công xuất sắc và nhận được sự đón nhận của công chúng.
Với bối cảnh chính là cuộc chiến đấu quả cảm 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, "Mùi cỏ cháy" không chỉ tái hiện sự tàn khốc của mưa bom bão đạn mà còn là bài ca bi hùng về tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng sống của một thế hệ.
Bộ phim không xây dựng hình tượng những người lính thép sắt khô khan mà tôn vinh những người trẻ với đầy đủ sự ngây thơ, mộng mơ, khao khát yêu thương và cả những trăn trở của lứa tuổi đôi mươi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/mui-co-chay-246261126211948354.htm