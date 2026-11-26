Veruschka xuất hiện trong nhiều bộ ảnh ấn tượng. Ảnh: Vogue.

Từng được nhiếp ảnh gia Richard Avedon tôn vinh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”, Veruschka không chỉ là một trong những gương mặt nổi bật của thời trang thập niên 1960. Siêu mẫu người Đức còn biến cơ thể thành chất liệu sáng tạo, liên tục hóa thân qua nhiếp ảnh, hội họa và điện ảnh, thay vì tự đóng khung trong một hình mẫu dung nhan.

Veruschka qua đời ở tuổi 87 tại Berlin (Đức) ngày 24/11. Theo CNN, tin tức về cái chết của bà được thông báo trên website thương hiệu thắt lưng cao cấp thuộc sở hữu của em gái bà, Catharina Kappelhoff-Wulff. Bà ra đi tại nhà, bên cạnh bạn bè và người thân. Nguyên nhân qua đời chưa được công bố.

Định nghĩa vẻ đẹp thập niên 1960

Veruschka, tên thật là Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, sinh ngày 14/5/1939 tại Königsberg (nay thuộc Kaliningrad, Nga). Bà trải qua tuổi thơ nhiều biến động. Sau Thế chiến thứ hai, gia đình bà định cư ở Hamburg, nơi bà theo học nghệ thuật trước khi chuyển đến Florence (Italy). Tại đây, bà được nhiếp ảnh gia Ugo Mulas phát hiện vào năm 1959.

Bức ảnh chụp Veruschka trong thiết kế áo safari của Yves Saint Laurent gây ấn tượng. Ảnh: Franco Rubartelli.

Với chiều cao khoảng 1,83 m, vóc dáng mảnh và đôi chân dài, Veruschka sở hữu ngoại hình khác biệt so với hình mẫu người mẫu phổ biến ở thời điểm đó. Những bước đầu tại New York (Mỹ) không mấy thuận lợi, song Italy mở ra cơ hội để bà phát triển sự nghiệp. Bà chọn nghệ danh Veruschka, cách gọi thân mật mang âm hưởng Nga của tên Vera, như một nhân dạng riêng khi bước vào ngành thời trang.

Bước ngoặt đến vào năm 1964, khi bà trở lại New York và nhận được sự chú ý của Diana Vreeland - tổng biên tập Vogue khi đó. Veruschka nhanh chóng trở thành gương mặt được săn đón, làm việc với những nhiếp ảnh gia hàng đầu như Richard Avedon, Irving Penn, Horst P. Horst và David Bailey.

Trong khoảng một thập kỷ, bà xuất hiện trên bìa Vogue Mỹ 13 lần và được xem là một trong những người mẫu có mức thù lao cao nhất thế hệ mình. Theo The Guardian, ở thời kỳ đỉnh cao, cát-xê của bà có thể lên tới 10.000 USD mỗi ngày.

Veruschka từng sở hữu mức cát-xê lên tới 10.000 USD mỗi ngày. Ảnh: John Aquino/WWD.

Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của Veruschka được thực hiện cùng nhiếp ảnh gia Franco Rubartelli, người vừa là cộng sự sáng tạo vừa là bạn đời của bà. Bức ảnh chụp Veruschka trong thiết kế áo safari của Yves Saint Laurent, với khẩu súng khoác hờ trên vai, trở thành biểu tượng cho tinh thần thời trang cuối thập niên 1960.

Sức ảnh hưởng của bà còn vượt khỏi những trang tạp chí. Năm 1966, Veruschka xuất hiện trong bộ phim Blow-Up của đạo diễn Michelangelo Antonioni, đóng vai chính mình trong một phân cảnh cùng nam diễn viên David Hemmings.

Lấy bối cảnh London sôi động những năm 1960, bộ phim sau đó trở thành tác phẩm kinh điển của điện ảnh hiện đại. Vai diễn ngắn nhưng đáng nhớ giúp Veruschka tiếp cận đông đảo công chúng, không chỉ giới hạn sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang.

Không dừng ở ngoại hình

Điều khiến Veruschka khác biệt không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn đến từ cách bà sử dụng cơ thể trước ống kính. Thay vì duy trì một hình ảnh nhất quán, bà liên tục thay đổi diện mạo, biểu cảm và tư thế. Trong những bộ ảnh cùng Richard Avedon, bà có thể chuyển từ vẻ kiêu kỳ sang tinh nghịch, từ nữ tính sang mạnh mẽ, thậm chí tạo ra những tư thế gần như phi thực.

Avedon từng gọi Veruschka là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”. Song, sức hút của bà không chỉ đến từ ngoại hình. Khả năng biến hóa khiến mỗi lần xuất hiện trước ống kính trở thành một thử nghiệm sáng tạo. Mối cộng tác giữa hai người tạo nên nhiều bộ hình có ảnh hưởng đến lịch sử nhiếp ảnh thời trang, bao gồm bộ ảnh dài 25 trang trên Vogue năm 1967.

Veruschka chưa từng rời khỏi lĩnh vực thời trang, nghệ thuật. Ảnh: The Telegraph.

Từ giữa thập niên 1970, Veruschka dần mất hứng thú với ngành công nghiệp thời trang. Bà dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật, đặc biệt là những dự án nhiếp ảnh sử dụng kỹ thuật vẽ lên cơ thể, hợp tác cùng nghệ sĩ Holger Trülzsch. Qua lớp sơn, màu sắc và cách sắp đặt, hình dáng con người của Veruschka có thể hòa vào cảnh quan, bề mặt kiến trúc hoặc biến thành những hình ảnh gợi liên tưởng đến động vật, thực vật.

Những tác phẩm này cho thấy bà không xem cơ thể đơn thuần là công cụ trình diễn trang phục. Đó còn là chất liệu để thử nghiệm bản sắc và ranh giới giữa con người với môi trường xung quanh. Veruschka từng mô tả mình như một hình mẫu luôn biến đổi, thay vì một người mẫu chỉ tái hiện những điều mà nhà thiết kế muốn truyền tải.

Dù rời xa sàn diễn trong một thời gian dài, bà chưa bao giờ hoàn toàn cắt đứt với thời trang. Veruschka trở lại trong show Chanel năm 1994, tiếp tục xuất hiện trong bộ sưu tập của Giles Deacon ở tuổi 71 vào năm 2011 và tham gia chiến dịch của Acne Studios năm 2017. Trên màn ảnh, bà còn có vai nhỏ trong Casino Royale (2006), bộ phim James Bond có Daniel Craig thủ vai chính.

Di sản hình ảnh của Veruschka tiếp tục được khám phá qua những tư liệu từng bị lãng quên. Hơn 3.000 bức ảnh do Johnny Moncada chụp trong giai đoạn đầu sự nghiệp của bà được tìm thấy sau nhiều thập kỷ, sau đó tập hợp ở cuốn sách From Vera to Veruschka: The Unseen Photographs (tạm dịch: Từ Vera đến Veruschka: Những bức hình chưa được nhìn thấy). Những bức ảnh ghi lại quá trình một cô gái trẻ tên Vera dần hình thành nhân dạng Veruschka trước ống kính.