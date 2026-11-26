Liệu Spider-Woman có thể vươn tầm hay không?

Đó là cách một nhân vật có thể vươn lên thành những biểu tượng vượt ngoài mong đợi. Thật khó tin rằng Batman, Superman hay Thor sẽ đạt được vị thế của ngày hôm nay nếu thiếu đi những phản diện hàng đầu như Joker, Lex Luthor hay Loki.

Dĩ nhiên vẫn có những ngoại lệ như Wonder Woman - một nhân vật được viết quá xuất sắc và quan trọng đến mức vượt qua mọi khuôn mẫu để trở thành một thực thể siêu việt.

Mảnh ghép còn thiếu

Tuy nhiên, đáng buồn là ngay cả những anh hùng được chắp bút xuất sắc nhất cũng không phải lúc nào cũng dễ dàng leo lên đỉnh vinh quang. Đó chính xác là trường hợp của Jessica Drew (Spider-Woman).

Có thể không nhiều người biết rằng Jessica Drew đã tồn tại trong vũ trụ Marvel gần bằng khoảng thời gian của Storm và Wolverine. Nhưng để đạt đến tầm vóc của họ, nữ Người Nhện này vẫn thiếu một điều gì đó thực sự quan trọng.

Sức mạnh và kỹ năng của Jessica bắt nguồn từ một quá khứ gai góc khi cha mẹ đều là khủng bố; có mối liên hệ với thực thể High Evolutionary; và từng làm việc cho tổ chức Hydra. Một bối cảnh đồ sộ như vậy lẽ ra đã đủ để biến Jessica trở thành một ngôi sao thực thụ. Đáng tiếc, hiện thực lại không như vậy.

Spider-Woman đang chỉnh đốn Carnage . Ảnh: ScreenRant.

Theo Screen Rant, dù có bao nhiêu tay viết tài ba nhào nặn các đầu truyện của Spider-Woman, dường như siêu anh hùng này vẫn luôn có một mảnh ghép bị thiếu. Nguyên nhân cốt lõi có thể là vì: bất chấp việc từng phục vụ cho hàng loạt tổ chức và đội nhóm tinh nhuệ bậc nhất như S.H.I.E.L.D., S.W.O.R.D. hay Avengers, Jessica Drew chưa bao giờ có một kẻ thù truyền kiếp nào thực sự cho riêng mình.

Khán giả có thể tính Hydra hay chủng tộc Skrulls, nhưng về cơ bản, bất kỳ ai cũng căm ghét chúng. Rất may, nhà văn Dan Watters (nổi tiếng với loạt truyện Nightwing và Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder) chuẩn bị thay đổi cục diện này.

Spider-Woman cuối cùng cũng có kẻ thù truyền kiếp?

Vào cuối sự kiện Amazing Spider-Man/Venom: Death Spiral, ác nhân Carnage tưởng chừng sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu một thời gian; nó bị mắc kẹt khi phải cộng sinh cùng động vật gặm nhấm và côn trùng, đồng thời mất đi phương hướng vì thiếu vật chủ con người.

Tạo hình của Jessica Drew. Ảnh: Marvel.com

Tuy nhiên, đến cuối sự kiện Amazing Spider-Man: Spider-Versity, một bất ngờ lớn xảy ra khi thực thể symbiote Carnage (thuộc chủng tộc Klyntar) đã chọn cộng sinh với Jessica Drew. Về phần mình, Jessica chấp nhận sự cộng sinh này với hy vọng có thể rèn giũa symbiote đi theo con đường tốt đẹp hơn.

Về mặt lý thuyết, vì chủng tộc Klyntar không mang bản chất tà ác bẩm sinh nên điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đáng buồn thay, mọi thứ dường như đã đi quá xa. Ngay trong tập đầu tiên của loạt truyện Spider-Woman do Dan Watters phụ trách, Jessica bắt đầu thốt ra những câu đùa cợt phi lý và tận hưởng cảm giác hành hạ bè lũ tay sai.

Rõ ràng symbiote đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trí cô, buộc Jessica phải thực hiện một cuộc trò chuyện với Carnage ngay trên một ngọn lửa (lửa là điểm yếu chí mạng của Klyntar) nhằm nhắc nhở nó ai mới là người nắm quyền kiểm soát.

Tiếp đó, Cletus Kasady - vật chủ gốc của Carnage - đã chính thức tái xuất và sẵn sàng đoạt lại symbiote từ tay của Jessica. Khi cuộc đụng độ này nổ ra, một trận huyết chiến giành quyền kiểm soát symbiote chắc chắn sẽ diễn ra. Thậm chí ngay cả khi Kasady thất bại, hắn vẫn là một mối đe dọa đáng sợ.

Như vậy, dù kết cục của sự kiện này có đi theo hướng nào, Spider-Woman sẽ vẫn có cho mình một đối thủ xứng tầm, đủ để cô bộc lộ hết tiềm năng của bản thân.

Tạo hình quyến rũ nhưng đầy gai góc của Spider-Woman (Jessica Drew). Ảnh: ScreenRant.

Thực tế, việc gán ghép bất kỳ ác nhân ngẫu nhiên nào cho Spider-Woman cũng là một quyết định tồi. Đó bắt buộc phải là một kẻ có khả năng thách thức cô trên nhiều phương diện. Bởi Jessica thông minh, mưu mẹo và là một thám tử đại tài.

Chưa kể, cô còn sở hữu hàng loạt siêu năng lực đáng gờm, đủ sức để chen chân vào một trong những anh hùng đáng tin cậy nhất Trái Đất. Việc sử dụng các phản diện đơn thuần như Electro hay Wrecker sẽ không đủ sức tạo ra sức hút với độc giả. Tuy nhiên, Cletus Kasady lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Điều làm nên sự đặc biệt của Kasady không chỉ là khả năng tương thích đối với symbiote mà còn là chính bản thân hắn. Kasady là tên tội phạm máu lạnh, hắn vẫn là một mối đe dọa ở cấp độ thảm họa ngay cả khi không có sự hỗ trợ nào.

Nên nhớ, trước khi trở thành Carnage, hắn đã là một trong những tên sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử Marvel. Sự kết hợp với Klyntar chỉ làm cho cơn khát máu của hắn trở nên kinh khủng hơn. Còn gì đáng sợ bằng một tên sát nhân điên rồ có năng lực biến mọi ý nghĩ trở thành vũ khí chỉ trong giây lát? Đó chắc chắn sẽ là một trận chiến khốc liệt đối với Spider-Woman.