Tối 26/11, thông qua trang cá nhân, Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư cùng hình ảnh nằm trên giường bệnh. Theo Hậu Hoàng, cô phát hiện căn bệnh vài ngày trước. Khi đón nhận thông tin, cô khóc, suy sụp.

Hậu Hoàng chia sẻ: "Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy".

Cô cho biết cảm xúc hiện tại lẫn lộn, không biết phải đối mặt theo cách nào. Hậu Hoàng mong mọi người tiếp tục đồng hành, truyền động lực cho cô trong chặng đường sắp tới.

"Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: 'Có sức khoẻ là có tất cả'. Mọi người giữ gìn sức khỏe", cô chia sẻ thêm.

Dương Hoàng Yến động viên tinh thần Hậu Hoàng khi mắc ung thư. Ảnh: @duonghoangyen.

Thông tin Hậu Hoàng mắc căn bệnh ung thư máu khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả lo lắng.

Dương Hoàng Yến chia sẻ hình ảnh nắm tay Hậu Hoàng trên giường bệnh. Cô động viên đàn em: "Chị sẽ luôn bên em gái, phải mạnh mẽ vượt qua vì chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau ở phía trước".

"Cố lên nha. Bà nhận tình yêu của mọi người và chiến thắng bệnh tật. Cố lên đồng chí Thúy Hậu", Hòa Minzy để lại bình luận dưới bài đăng của Hậu Hoàng. Trương Quỳnh Anh động viên tinh thần của Hậu Hoàng. Cô gửi lời chúc sức khỏe và mong đàn em lạc quan để chiến đấu với bệnh tật.

Sinh năm 1995, Hậu Hoàng (tên thật là Hoàng Thúy Hậu) nổi tiếng với biệt danh "thánh nhạc chế" qua loạt video vui nhộn trên nền tảng YouTube. Với phong cách hài hước, duyên dáng, cô để lại dấu ấn qua từng sản phẩm.

Ngoài sản xuất nội dung giải trí, Hậu Hoàng nới rộng tệp khán giả khi tham gia Sao nhập ngũ 2020. Tiếp đó, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Từng là thành viên nhóm nhảy chuyên nghiệp, vũ đạo là thế mạnh của Hậu Hoàng. Dẫu vậy, cô phải dừng chân ở tập 11.

Bước ra từ chương trình, Hậu Hoàng tiếp tục hoạt động sôi nổi. Cô cùng nhóm Chị đẹp gồm Bùi Lan Hương, MisThy, Đồng Ánh Quỳnh, Thảo Trang, Maitinhvi, Ái Phương từng tổ chức fancon (fan meeting concert) Lan Gia Bùi Tộc. Hậu Hoàng cũng góp mặt trong concert của Chị đẹp đạp gió.