Izna đã đăng tải video trình diễn IWALY, ca khúc chủ đề trong đĩa đơn kỹ thuật số đặc biệt của nhóm trên kênh YouTube chính thức. Với tiêu đề là viết tắt của cụm từ "I Will Always Love You" (Em sẽ luôn yêu anh/bạn), bài hát thể hiện rõ nét phong cách đặc trưng của izna: Sự kết hợp giữa cảm giác tươi mới, mơ mộng, cùng nguồn năng lượng 'bùng nổ'. Ca khúc này đã được làm mới nhân dịp kỷ niệm hai năm hoạt động của nhóm.

Trong video, sáu thành viên mang đến màn trình diễn đầy sống động, toát lên nguồn năng lượng tươi sáng, vui vẻ cùng những động tác vũ đạo đồng đều, chuẩn xác. Các điểm nhấn đáng chú ý bao gồm phân đoạn "hiệu ứng domino", một động tác đặc trưng của nhóm cùng các phần trình diễn theo nhóm nhỏ (unit) và một cử chỉ ấn tượng ở phần điệp khúc mô phỏng hành động kéo dây cung, tất cả tạo nên sức hút khó rời mắt từ đầu đến cuối. Trải nghiệm thị giác càng thêm phần ấn tượng nhờ kỹ thuật quay phim linh hoạt, bám sát chuyển động của các thành viên, kết hợp cùng đội hình liên tục thay đổi đầy biến hóa.

Izna là nhóm nhạc nữ đa quốc gia được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn "I-LAND2: N/a" của đài Mnet. Kể từ khi chính thức ra mắt vào năm 2024, nhóm đã tích cực hoạt động trong làng nhạc với các ca khúc như SIGN, IZNA và Mamma Mia. Sắp tới, nhóm dự kiến sẽ tiếp tục các hoạt động quảng bá sôi nổi với ca khúc mới IWALY.