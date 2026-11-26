Tối 24/11, NSND Bạch Tuyết góp mặt trong chương trình Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Tại đây, nữ nghệ sĩ có màn kết hợp đặc biệt cùng ca sĩ Hoàng Dũng qua ca khúc Về nghe mẹ ru, mang đến tiết mục giàu cảm xúc về tình cảm gia đình và văn hóa Việt Nam.

NSND Bạch Tuyết và Hoàng Dũng kết hợp trong ca khúc Về nghe mẹ ru.

Tuy nhiên, trong lúc di chuyển trên sân khấu, NSND Bạch Tuyết bất ngờ vấp ngã. Tình huống xảy ra khá nhanh khiến khán giả bên dưới không khỏi lo lắng. Rất may, Hoàng Dũng đứng ngay bên cạnh đã kịp thời đưa tay đỡ nữ nghệ sĩ đứng dậy. Sau sự cố, cả hai vẫn tiếp tục hoàn thành phần trình diễn trong sự cổ vũ của khán giả.

NSND Bạch Tuyết gặp sự cố vấp ngã khi biểu diễn cùng Hoàng Dũng trên sân khấu.

Sau chương trình, NSND Bạch Tuyết đăng tải bài viết trên trang cá nhân để trấn an người hâm mộ. Nữ nghệ sĩ cho biết đã nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn hỏi thăm từ khán giả gần xa cũng như đồng nghiệp. Đặc biệt, giọng ca cải lương khẳng định sức khỏe hiện tại vẫn ổn định.

Hoàng Dũng nhanh chóng đỡ NSND Bạch Tuyết đứng dậy sau cú ngã trên sân khấu.

Đáng chú ý, NSND Bạch Tuyết cũng chia sẻ cụ thể hơn về nguyên nhân dẫn đến sự cố. Theo nữ nghệ sĩ, trong nhiều năm qua, ê-kíp luôn chăm chút kỹ lưỡng từ trang phục đến giày dép để đảm bảo việc di chuyển trên sân khấu được thuận lợi. Tuy nhiên, ở tiết mục tối 24/11, khi bước qua vị trí nối giữa hai phần sân khấu xoay vừa khép lại sau màn trình diễn trước đó, nữ nghệ sĩ không để ý phần nối chưa khớp hoàn toàn nên bị vướng chân và ngã.

Nữ nghệ sĩ cho biết sức khỏe hiện tại vẫn ổn định.

NSND Bạch Tuyết cho biết rất may Hoàng Dũng có mặt ngay bên cạnh và kịp thời đỡ mình đứng dậy. Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến đàn em vì hành động nhanh nhạy, giúp cả hai có thể tiếp tục hoàn thành ca khúc.

Ở tuổi ngoài 80, việc được trở lại sân khấu sau một ca đại phẫu là niềm vui lớn đối với NSND Bạch Tuyết. Nữ nghệ sĩ bày tỏ sự trân trọng khi vẫn có cơ hội biểu diễn, gặp gỡ khán giả và đồng hành cùng những gương mặt trẻ. Đặc biệt, màn kết hợp với Hoàng Dũng trong ngày hội văn hóa Việt Nam được giọng ca cải lương xem như một niềm hạnh phúc đáng quý.