Savannah Burke, phóng viên của đài 7News Sunshine Coast tại Úc, gần đây đã nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, sau khi xuất hiện trong một bản tin trực tiếp tại hiện trường.

Savannah đưa tin về một vụ việc tại Maroochydore, Queensland, nơi một kiện hàng khả nghi được phát hiện, dẫn đến sự can thiệp quy mô lớn từ lực lượng cảnh sát và cứu hỏa. Một khu vực xung quanh hiện trường đã bị phong tỏa và khoảng 1.000 nhân viên đã được sơ tán.

Vào thời điểm đó, Savannah xuất hiện tại hiện trường trong chiếc váy sát nách, bình tĩnh đưa tin trong khi cầm micro. Khi đoạn clip được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của 7News Sunshine Coast, nó đã tạo nên một 'làn sóng phản hồi' mạnh mẽ ngay lập tức. Video này hiện đã thu hút hơn 13 triệu lượt xem, trong đó người xem đặc biệt chú ý đến phần bắp tay săn chắc và đôi vai khỏe khoắn của Savannah.

Cư dân mạng để lại những bình luận như: Tôi không nghĩ có ai thực sự đang lắng nghe bản tin đâu; Bắp tay cô ấy cuồn cuộn; Đôi tay ấy chiếm trọn sự chú ý rồi; Tôi chẳng nghe được cô ấy nói gì vì mải ngắm bắp tay cô ấy mất rồi...

Vóc dáng cơ bắp của Savannah là thành quả sau nhiều năm tập luyện miệt mài. Vốn xuất thân từ Gold Coast, cô từng là một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp, với cường độ tập luyện lên đến 30 giờ mỗi tuần. Sau khi kết thúc sự nghiệp thể dục dụng cụ, cô chuyển sang tập tạ và bắt đầu tham gia các cuộc thi thể hình từ năm 2017.

Hiện tại, Savannah vừa làm nhà báo, vừa là một huấn luyện viên thể hình. Cô còn điều hành một nền tảng huấn luyện trực tuyến mang tên "Saavfit", nơi cô hướng dẫn mọi người cách tập luyện và xây dựng các thói quen sống lành mạnh.

Cô thường xuyên chia sẻ các bài tập và cuộc sống thường ngày trên các kênh mạng xã hội của mình. Khi được hỏi về bí quyết để duy trì đôi tay săn chắc, cô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập luyện đều đặn mỗi ngày, thay vì áp dụng những phương pháp phức tạp hay cầu kỳ.

Trước đó, vào tháng Tám, huấn luyện viên thể hình người Úc Aaron Cooper đã gây chú ý khi đăng tải một video phản hồi về đoạn clip đưa tin của Savannah. Cooper gọi cô là "nữ nhà báo khỏe nhất nước Úc" và sau đó đã gặp trực tiếp cô tại một phòng tập ở Bali, nơi anh tận mắt chứng kiến ​​cô tập luyện.