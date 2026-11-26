Tài năng bi-a của người đẹp Duri

🏆💪 Nữ ca sĩ xinh đẹp gây “sốt” với tài đánh bi-a

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Duri (tên thật Bong Du-ri) là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Người đẹp sinh năm 1993 sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng quyến rũ cùng phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm.

Nhan sắc gây thương nhớ của người đẹp Duri

Tuy nhiên, bên cạnh những màn trình diễn sôi động trên sân khấu, Duri còn gây ấn tượng với hình ảnh đầy cá tính bên bàn bi-a. Thay vì những bộ váy lộng lẫy, nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục thể thao khỏe khoắn, chăm chú thực hiện những đường cơ ở nội dung carom 3 băng.

Tháng 11/2023, tờ Sports Kyunghyang (Hàn Quốc) từng dành cho Duri biệt danh "nữ thần billiards" khi người đẹp ra mắt chuyên mục riêng về bi-a trên kênh YouTube cá nhân. Tại đây, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những video tập luyện, biểu diễn kỹ thuật và thực hiện các đường cơ thú vị.

Không chỉ gây chú ý nhờ nhan sắc, Duri còn ghi điểm với người hâm mộ bởi sự nghiêm túc trong việc theo đuổi bộ môn đòi hỏi khả năng tính toán, sự chính xác và kỹ thuật cao.

Người đẹp có niềm đam mê mãnh liệt với bi-a carom 3 băng

Niềm đam mê mãnh liệt với bi-a giúp Duri trở thành đại sứ quảng bá của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA). Người đẹp cũng có cơ hội xuất hiện tại những sự kiện lớn của làng bi-a xứ sở kim chi, giao lưu với giới cơ thủ và góp phần quảng bá bộ môn này đến đông đảo khán giả.

Tháng 2/2024, Duri từng được mời biểu diễn ca nhạc và thực hiện cú đánh khai mạc tại giải PBA-LPBA Championship ở Goyang. Đây là dịp để nữ ca sĩ thể hiện cả tài năng nghệ thuật lẫn niềm đam mê thể thao trước đông đảo người hâm mộ.

👑💖 Thử sức ở giải bi-a toàn quốc, muốn chinh phục thử thách mới

Không dừng lại ở việc chơi bi-a để giải trí, tháng 7/2026, Duri đánh dấu bước tiến đáng chú ý khi lần đầu tham dự giải billiards carom 3 băng cấp quốc gia tại Ansan (Hàn Quốc).

Cô từng thử sức thi đấu chuyên nghiệp

Người đẹp cho biết cô bén duyên với bi-a nhờ những đồng nghiệp có chung niềm đam mê với bộ môn này. Từ việc theo chân đồng nghiệp đến các CLB bi-a, Duri dần bị cuốn hút và quyết định dành thời gian tập luyện.

Nữ ca sĩ thừa nhận ban đầu cô nghĩ bi-a là môn thể thao khá đơn giản. Tuy nhiên, khi trực tiếp cầm cơ, Duri mới cảm nhận được sự phức tạp trong việc điều chỉnh lực đánh, độ xoáy và điểm tiếp xúc giữa các bi. Thậm chí, người đẹp còn nhận xét bi-a khó chơi hơn cả golf.

Cô được ví von là "nữ thần Billiards" Hàn Quốc

Dù không đạt được kết quả như mong đợi trong lần đầu dự giải toàn quốc, Duri xem đây là trải nghiệm quý giá, giúp cô nhận ra những hạn chế của bản thân. Nữ ca sĩ quyết tâm tiếp tục trau dồi kỹ thuật để trở lại tranh tài trong tương lai.

Sở hữu nhan sắc nổi bật cùng vóc dáng thon gọn, Duri thường xuyên khoe gu thời trang quyến rũ trên mạng xã hội. Bên cạnh những hình ảnh lộng lẫy trên sân khấu, các video cầm cơ tập luyện cũng trở thành nội dung đặc sắc trên trang cá nhân của người đẹp.

Ngoài bi-a, Duri còn dành tình yêu cho golf, bóng đá và câu cá. Hình ảnh một nữ ca sĩ xinh đẹp, đa tài, năng động và có niềm đam mê đặc biệt với thể thao giúp Duri tạo nên sức hút riêng trong làng giải trí Hàn Quốc.