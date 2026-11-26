Bốn năm sau album LINK, Hoàng Thuỳ Linh chọn chữ Thuỳ để đặt tên cho album mới. Đây cũng chính là album phòng thu thứ 5 trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Tại buổi giới thiệu album vào chiều 26/11, Đen có mặt từ sớm để chúc mừng Hoàng Thùy Linh. Khoảnh khắc cả hai trao cho nhau cái ôm tình cảm trước ống kính truyền thông gây chú ý.

Đen xuất hiện chúc mừng Hoàng Thùy Linh.

Trên sân khấu, cả hai trình diễn chung ca khúc cuối cùng của album. Nam ca sĩ tiến lại gần, nắm tay Hoàng Thùy Linh và đưa cô lên sân khấu. Sau khi kết thúc tiết mục, cặp đôi tiếp tục trao nhau cái ôm đầy ngọt ngào.

Đen và Hoàng Thùy Linh song ca tình tứ.

Phía dưới hàng ghế khách mời, nhiều đồng nghiệp của Hoàng Thùy Linh như Đông Nhi, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh... hò reo khi chứng kiến khoảnh khắc của hai. Đáng chú ý, Phạm Quỳnh Anh khiến Hoàng Thùy Linh ngại ngùng khi trêu “sao tóc em màu đen mà âm nhạc của em nhiều màu thế? Riêng em chỉ có màu đen thôi đúng không?”. Sau đó, nữ ca sĩ cũng 2 lần nhắc khéo chuyện cưới xin của đàn em.

Trước những chia sẻ của đồng nghiệp, Hoàng Thùy Linh tâm sự cô cảm thấy may mắn khi có thể chia sẻ tâm tư tình cảm của mình qua âm nhạc. Theo nữ ca sĩ, ai cũng có những giai đoạn tìm tòi bản thân, giai đoạn được yêu thương và có những lúc bị nhắc nhở. Tuy nhiên những điều đó đã tạo nên bản sắc riêng để cô cho ra mắt album lần này.

Hoàng Thùy Linh ngại ngùng khi bị nhắc chuyện đám cưới.

Chia sẻ thêm về album Thuỳ, Hoàng Thuỳ Linh cho biết cô và Khắc Hưng đảm nhận vai trò nhà sản xuất âm nhạc xuyên suốt, cùng sáng tác một số ca khúc. Bên cạnh đó, album còn có sự tham gia của TRIPLED, Cheng, Khôi Vũ và những nghệ sĩ trẻ. Đen cũng là nghệ sĩ khách mời duy nhất góp giọng trong Thuỳ, với bản tình ca Hầu quạt.

Nữ ca sĩ tâm sự hơn 3 năm qua cũng là quãng thời gian để Hoàng Thuỳ Linh quan sát, học hỏi và hiểu sâu hơn về bản thân. Thuỳ là sự cân bằng đến từ việc dám đối diện, biết bao dung và thả lỏng, để dành trọn tâm sức cho sáng tạo và những khán giả luôn yêu thương, đồng hành. Những đam mê và kết nối từ những dự án trước tiếp tục nuôi dưỡng âm nhạc hôm nay, cùng một cách đón nhận cuộc sống dịu dàng hơn.

“Với tôi, văn hoá Việt là cội rễ đã nuôi dưỡng tâm hồn và niềm say mê nghệ thuật từ nhỏ. Tiếng Việt dùng mỗi ngày, những câu hát, điệu múa đầu tiên và cả những phong tục hôm nay vẫn muốn tìm hiểu thêm đều là một phần hành trang sáng tạo.

Thuỳ có những màu sắc mới bởi những điều khiến Hoàng Thuỳ Linh rung động hôm nay cũng đã khác trước. Với tôi, một album bắt đầu từ câu chuyện mà chính người nghệ sĩ tha thiết muốn kể. Khi những bài hát đến với công chúng, khán giả sẽ là người lan tỏa, nuôi dưỡng chúng lớn lên”, nữ ca sĩ chia sẻ.