Thông tin trên được Disney công bố trong khuôn khổ sự kiện giới thiệu dự án diễn ra tại Buenos Aires, Argentina, theo Collider. Theo lịch trình mới nhất, Avatar 4 dự kiến khởi chiếu vào ngày 21/12/2029, trong khi Avatar 5 sẽ ra rạp sau đó hai năm, vào ngày 19/12/2031.

Tại sự kiện, hai bom tấn của đạo diễn James Cameron xuất hiện trong danh sách các dự án chiến lược dài hạn của hãng, sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn khác như Black Panther 3 hay Incredibles 3. Động thái này được xem là lời khẳng định chắc chắn từ phía Disney, xua tan những hoài nghi trước đó về việc liệu thương hiệu này có tiếp tục được đầu tư sản xuất hay không.

Hãng phim Disney vừa xác nhận kế hoạch phát hành hai phần tiếp theo của thương hiệu điện ảnh đình đám Avatar vào năm 2029 và 2031. Ảnh: Disney.

Ra mắt phần đầu tiên vào năm 2009, Avatar nhanh chóng tạo nên cuộc cách mạng về công nghệ làm phim 3D, đưa khán giả tới hành tinh Pandora kỳ vĩ và theo chân cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên của tộc người bản địa Na’vi trước lòng tham khai thác tài nguyên của loài người. Tác phẩm gốc không chỉ khuynh đảo phòng vé mà còn giành được 3 tượng vàng Oscar danh giá ở các hạng mục Chỉ đạo nghệ thuật, Quay phim và Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc.

Trải qua ba phần phim, Avatar hiện là một trong những thương hiệu điện ảnh ăn khách nhất mọi thời đại với tổng doanh thu phòng vé toàn cầu đạt khoảng 6,75 tỷ USD.

Trong đó Avatar: Fire and Ash đạt doanh thu 1,486 triệu USD trên toàn cầu. Khoảng 400 triệu USD đến từ thị trường nội địa và gần 1,1 tỷ USD từ phòng vé quốc tế.

Với ngân sách khoảng 400 triệu USD, phần 3 Avatar được cho là đã sinh lời cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh thành tích của các phần trước đó, đây lại là bước lùi của chính thương hiệu. Cụ thể, phần phim đầu tiên ra mắt năm 2009 từng thu hơn 2,9 tỷ USD, giữ kỷ lục ăn khách nhất lịch sử. Trong khi Avatar 2 trình làng năm 2022 gặt hái hơn 2,3 tỷ USD, xếp hạng 3 trong danh sách bom tấn doanh thu cao nhất.

Việc giữ nguyên lịch phát hành cho thấy tham vọng của Disney trong việc kéo dài sức sống của thiên sử thi khoa học viễn tưởng này sang thập kỷ tới. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, hãng vẫn giữ kín các thông tin chi tiết liên quan đến nội dung kịch bản, dàn diễn viên chính thức cũng như lộ trình bấm máy cụ thể của cả Avatar 4 và Avatar 5. Trước mắt, khán giả toàn cầu đã có thể đánh dấu hai cột mốc năm 2029 và 2031 cho hành trình trở lại Pandora tiếp theo.