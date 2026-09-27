Những cánh sao chắn sóng Rakuna

Nhìn con đê chạy dài trước mắt - một công nhân đang làm ở đây cho biết đã hoàn thiện giai đoạn 2, dài hơn 750 mét - tôi thấy ngỡ ngàng trước bao điều mới mẻ. Đây là lần đầu tiên tôi được "mục sở thị" cảnh quan kỳ thú giữa một không gian thoáng đãng đủ rộng dài với nhiều sắc màu cảm xúc.

Con đê chạy thẳng trước mắt ken dày những khối đá hình sao ba cánh, gọi là đá chắn sóng Rakuna. Đây là những khối bê tông có công năng làm giảm năng lượng sóng, bảo vệ thân đê và chống xói lở bờ biển. Nhìn con đê kiên cố, người ta mới hình dung được sức tàn phá ác liệt của thiên nhiên trên biển và thấu hiểu sự đương đầu bền bỉ của con người trước biển cả. Những khối óc, bàn tay của những người xây dựng cảng biển quê hương đã góp phần tạo nên một công trình vững chắc trên mảnh đất quanh năm chịu đựng những trận cuồng phong từ biển lớn.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng cảng an toàn, có khả năng đón những tàu trọng tải lớn, cả tàu hàng và tàu du lịch, việc gia cố đê chắn sóng đủ vững chắc và hiệu quả là yêu cầu tất yếu. Sự xuất hiện của những khối bê tông hình sao Rakuna góp phần tạo nên cấu trúc vững chắc, đồng thời giảm tác động của sóng biển lên thân đê.

Cách đó mấy bước chân là những khối Rakuna còn lại, đứng sát mép nước, bên cạnh hàng trăm chiếc dớn lưới rọ màu xanh biển của ngư dân xếp hàng dưới nắng, chờ chuyến "hạ thủy" tiếp theo. Cứng rắn và mềm mại, đồ sộ và mảnh mai, những hình ảnh tưởng như đối lập lại cùng hiện diện trong một không gian. Hậu cảnh cho bức tranh ấy là con tàu lớn mang dòng chữ SENDAL SPIRIT - Panama, đang diễn ra các hoạt động bốc xếp với nhịp độ sôi nổi, khẩn trương vốn có.

Chân Mây đang tiếp nhận và triển khai nhiều dự án, vừa đáp ứng nhu cầu khai thác tiềm năng cảng biển, tạo giá trị kinh tế, vừa khẳng định năng lực của một vùng đất đang vươn mình trên hành trình bứt phá và chiếm lĩnh thị phần. Các hoạt động sản xuất, dịch vụ logistics như dăm gỗ, hàng rời, container... cùng dịch vụ du lịch tàu biển đang tạo nên diện mạo ngày càng sôi động cho khu vực cảng.

Nhìn những thuyền gỗ, thuyền thúng xếp san sát bên dưới chân đê, tôi chợt liên tưởng đến những quả trứng xúm xít dưới cánh chim trắng sải dài. Nắng trưa lấp lánh ánh bạc trên những cánh sao chắn sóng, còn nước biển thẳm xanh một màu huyễn hoặc. Không có nàng tiên cá nào xuất hiện, chỉ có những lưng áo xanh của công nhân và áo màu nâu đất của ngư dân mải mê với công việc giữa cơn nắng trưa đang giội lửa xuống rát rạt.

Một điều bất ngờ không kém phần thi vị là giữa khung nền nắng gió và nhịp điệu khẩn trương của hoạt động sản xuất, giữa vô số lượt người và đủ loại xe di chuyển gần như theo một nhịp điệu đã định sẵn, từ góc cổng vào của một phân xưởng nào đó, một cây hoa giấy bỗng ửng lên sắc hồng tím dịu dàng, hoa dày đến mức gần như không thấy lá.

Đứng lặng lẽ với chiều cao khiêm tốn, không rực rỡ nhưng đủ thu hút ánh nhìn người đi qua, màu hoa giấy làm mát rượi trong giây lát những thiêu đốt của trời hè. Những chùm hoa tím hiền hòa như một nốt lặng khiêm tốn trong bản hòa ca sôi động đang vang ngân.

Và không hiểu sao, tôi lại nghĩ đến sự tương đồng giữa hoa giấy và những hình sao ba cánh. Một bên là những khối bê tông vững chãi chắn sóng, một bên là những cánh hoa mềm mại trong gió. Chúng cùng hiện diện giữa biển trời Chân Mây, như hai sắc thái của một vùng đất đang chuyển mình, hướng đến một tương lai xanh ngời những thành tựu tốt đẹp.