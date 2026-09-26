Hào khí đêm hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa thu

Tối 26/9, tại đền Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, khai hội mùa thu Côn Sơn, Kiếp Bạc 2026.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Tiến Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Kim Sơn, Phó Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương; Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ và các đoàn thể Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng cho biết, Côn Sơn - Kiếp Bạc là vùng đất hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan, gắn bó sâu sắc với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Côn Sơn - Kiếp Bạc cũng là nơi Quốc công tiết chế Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn xây dựng căn cứ quân sự, luyện quân, tích trữ lương thảo, cùng quân dân nhà Trần làm nên những chiến công hiển hách trong kháng chiến chống đế chế Mông Cổ ở thế kỷ 13.

Đông đảo người dân và du khách đến dự đêm khai hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyên Minh Hùng cho biết thêm, năm 2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới. Năm 2026 Tại Kỳ họp lần thứ 48 UNESCO chính thức thông qua Tuyên bố giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Màn trống tái hiện hào khí oai hùng tinh thần thượng võ của dân tộc.

Từ khi được UNESCO ghi danh, Côn Sơn - Kiếp Bạc, Yên Tử, Vĩnh Nghiêm đã trở thành những bộ phận không thể tách rời của Di sản thế giới chung, là tài sản quý báu của quốc gia và của nhân loại.

Trên tinh thần đó, TP Hải Phòng xác định, bảo vệ di sản thế giới trước hết là bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu, tính chân xác và tính toàn vẹn, gắn với gìn giữ những lễ hội, nghi lễ, tín ngưỡng, tri thức dân gian.

Một tiết mục trong chương trình nghệ thuật "Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm".

Nhằm hiện thực hóa, TP Hải Phòng chính thức công bố Bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, được xây dựng trên cơ sở phối hợp, thống nhất giữa các địa phương, nhằm tạo nên hình ảnh, nhận diện chung cho toàn bộ quần thể di sản, góp phần nâng tầm giá trị của di sản trong phát triển văn hoá và du lịch thời kỳ hội nhập quốc tế.

Chương trình khai mạc lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng, âm vang hào khí dân tộc. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” do các nghệ sỹ tên tuổi đến từ các đoàn nghệ thuật Trung ương và các địa phương cùng phối hợp biểu diễn...