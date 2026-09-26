Sắp hoàn thành tu bổ các công trình tại di tích đàn tế trời triều Nguyễn

Cuối năm 2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi công dự án “Bảo tồn, tu bổ di tích đàn Nam Giao (phần còn lại)” với tổng mức đầu tư hơn 40 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế. Ảnh: Sơn Thùy

Dự án đã tập trung bảo tồn, tu bổ nhiều hạng mục tại khu vực đàn Nam Giao và Trai Cung. Đến nay, dự án đã sắp về đích với khối lượng các hạng mục đã đạt hơn 95%, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2026, vượt tiến độ khoảng 7 tháng. Ảnh: Sơn Thùy

Trong đó, tường La thành phía Đông được tôn tạo theo giới hạn phía Đông của di tích, xây bằng đá hộc, mũ tường bằng gạch vồ và mở cổng phía Đông với hình thức tương đồng cổng phía Tây. Ảnh: Sơn Thùy

Các hạng mục Bình phong Giao Đàn phía Nam và phía Đông cũng được tu bổ khối xây, phục hồi lớp trát và màu sắc theo nguyên trạng. Trong ảnh là tuyến đường xung quanh Trai Cung đã được chỉnh trang cảnh quan, lát gạch, điện chiếu sáng... Ảnh: Sơn Thùy

Tại khu vực Trai Cung, các công trình Tả Túc, Hữu Túc, phòng Thượng Trà phía tả và Sở Thượng Thiện phía hữu được phục hồi nền móng, kiến trúc tại vị trí nguyên gốc; gia cường nền móng, phục hồi tường bao, hệ khung gỗ, hệ mái, cửa và các chi tiết kiến trúc. Ảnh: Sơn Thùy

Các hạng mục này được phục hồi với vật liệu và kỹ thuật phù hợp, trong đó mái lợp ngói liệt, ngói thanh lưu ly; các cấu kiện gỗ được xử lý chống mối, chống ẩm và phục hồi sơn quang. Ảnh: Sơn Thùy

Dự án cũng thực hiện phục hồi nội thất nhằm tái hiện không gian phục vụ việc trưng bày; tôn tạo đường Ngự đạo, đường kết nối với cổng Hậu của Trai Cung và hệ thống điện chiếu sáng. Ảnh: Sơn Thùy

Các công trình tại khu vực Trai Cung đã được tu bổ, phục hồi, góp phần bảo tồn tổng thể di tích đàn Nam Giao. Ảnh: Sơn Thùy

Đối với các công trình trong khuôn viên Trai Cung, dự án lựa chọn giai đoạn 1936-1945 để tu bổ, phục hồi nhằm bảo tồn các giá trị lịch sử, giữ tối đa yếu tố nguyên gốc và bảo đảm tính chân xác của di tích. Ảnh: Sơn Thùy

Đàn Nam Giao là một trong những di tích quan trọng thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế, được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới năm 1993. Di tích này được vua Gia Long cho xây dựng năm 1806, nằm về phía Nam của Kinh thành Huế. Ảnh: Sơn Thùy

Đây là nơi các vua triều Nguyễn làm lễ tế trời hàng năm. Đàn Nam Giao triều Nguyễn là một chỉnh thể gồm các công trình kiến trúc như: Giao Đàn, Trai Cung, Thần Trù, Thần Khố. Trong ảnh là cổng vào đàn Nam Giao (từ hướng Bắc). Ảnh: Sơn Thùy

Đàn Nam Giao là đàn tế trời còn lại duy nhất và tương đối nguyên vẹn ở Việt Nam. Công trình kiến trúc này là một cơ sở tham chiếu, cung cấp các số liệu khoa học quan trọng cho việc nghiên cứu hình thức, tỉ lệ kiến trúc, kết cấu của các công trình thuộc loại đàn tế của nhà Nguyễn, cũng như phục vụ công tác trùng tu, phục dựng các đàn tế ở Việt Nam. Ảnh: Sơn Thùy