Hé lộ không gian Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai tại Hà Nội gây chú ý với hệ thống không gian được thiết kế đa dạng, từ cổng chào, các khu check-in, không gian văn hóa quốc tế đến khu ẩm thực, sân khấu biểu diễn và khu trải nghiệm.

Theo phối cảnh được giới thiệu, Lễ hội Văn hóa Thế giới được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, tạo thành một quần thể không gian văn hóa với nhiều khu vực chức năng. Các hạng mục được bố trí liên kết, vừa phục vụ hoạt động giao lưu, trình diễn, vừa tạo không gian tham quan, trải nghiệm cho công chúng.

Sân khấu lớn là nơi diễn ra các màn trình diễn nghệ thuật, âm nhạc của Việt Nam và các đoàn quốc tế. (Ảnh BTC)

Ngay từ khu vực lối vào, không gian lễ hội được thiết kế với hình ảnh nhận diện chung, tạo điểm nhấn và dẫn hướng khách tham quan vào các khu vực bên trong. Đây cũng là một trong những vị trí có thể trở thành điểm check-in khi công chúng đến với lễ hội.

Đi sâu vào bên trong là hệ thống 45 không gian văn hóa, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa. Cách bố trí các gian hàng tạo thành những khu vực riêng nhưng vẫn nằm trong tổng thể chung của Lễ hội Văn hóa Thế giới.

Khu ẩm thực được bố trí với 32 gian hàng, giới thiệu những món ăn và nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của nhiều quốc gia. Đây là một trong những khu vực tạo thêm trải nghiệm trực tiếp cho khách tham quan bên cạnh hoạt động tìm hiểu văn hóa.

Không gian sân khấu được thiết kế là nơi diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật, với sự góp mặt của gần 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Các tiết mục âm nhạc và trình diễn văn hóa sẽ tạo nên không khí sôi động xuyên suốt Lễ hội Văn hóa Thế giới.

Bên cạnh các không gian truyền thống, lễ hội còn có khu vực "Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế". Không gian này kết hợp hình ảnh lịch sử, văn hóa Việt Nam với công nghệ và các sản phẩm công nghiệp sáng tạo.

Tại đây, công chúng có thể trải nghiệm các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, cùng các hoạt động cosplay, vũ đạo từ game Audition và trình diễn với màn hình LED. Cách thiết kế này tạo thêm một không gian trẻ trung, hiện đại bên cạnh các khu vực văn hóa truyền thống.

Ngoài ra, Lễ hội Văn hóa Thế giới còn có không gian điện ảnh với sự tham gia của 18 quốc gia và không gian thời trang với trang phục truyền thống do 19 quốc gia gửi tới.

Ngay từ lối vào, Lễ hội Văn hóa Thế giới đã tạo điểm nhấn với thiết kế mang màu sắc văn hóa, hứa hẹn trở thành điểm check-in của khách tham quan. (Ảnh BTC)

Từ cổng vào, các khu văn hóa, gian ẩm thực đến sân khấu và khu trải nghiệm công nghệ, tổng thể Lễ hội Văn hóa Thế giới được xây dựng theo hướng đa dạng về hình thức, tạo nhiều điểm dừng chân và trải nghiệm cho người dân, du khách.

Với gần 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tham gia, những phối cảnh được giới thiệu cho thấy quy mô không gian của lễ hội được mở rộng, đồng thời kết hợp các yếu tố truyền thống, đương đại và công nghệ trong cùng một sự kiện văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long.