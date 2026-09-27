'Đại sứ Văn hóa đọc' Nguyễn Thanh Danh

Lần đầu tham gia cuộc thi, với Thượng sĩ Nguyễn Thanh Danh, đây không chỉ là một sân chơi mà còn là hành trình trải nghiệm ý nghĩa. Bài dự thi của anh được thể hiện dưới dạng video clip, kết hợp hình ảnh, âm thanh, lời dẫn và âm nhạc để truyền tải thông điệp về sách một cách sinh động, hấp dẫn. Để hoàn thành sản phẩm, anh phải đầu tư nhiều thời gian, công sức cho từng công đoạn, từ lựa chọn tác phẩm, xây dựng ý tưởng, viết kịch bản đến chuẩn bị nội dung, quay, thu âm, chỉnh sửa. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Thượng sĩ, học viên Nguyễn Thanh Danh.

Về kỹ thuật quay phim, thu âm và các công cụ hỗ trợ, Nguyễn Thanh Danh chủ động học hỏi trên internet, tham khảo kinh nghiệm của thầy cô, đồng chí, đồng đội và tự mày mò, thử nghiệm. Mỗi lần thực hiện là một lần tích lũy kinh nghiệm. Anh cũng cầu thị tiếp thu góp ý của thầy cô, bạn bè để hoàn thiện sản phẩm, song luôn giữ quan điểm: Tác phẩm phải mang dấu ấn và góc nhìn của chính người thực hiện. Trong quá trình hoàn chỉnh tác phẩm, Danh sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin, mở rộng ý tưởng, xây dựng kịch bản và hệ thống hóa nội dung. Tuy nhiên, theo anh, AI không thể thay thế tư duy, trải nghiệm và cảm xúc của người sáng tạo; giá trị của tác phẩm vẫn phải bắt nguồn từ nhận thức, tâm huyết và góc nhìn của người thực hiện.

Cân đối giữa nhiệm vụ học tập và thời gian chuẩn bị bài dự thi cũng là thử thách nên anh thường tranh thủ thực hiện sau giờ học và vào cuối tuần. Trong quá trình đó, sự quan tâm, tạo điều kiện và động viên của lãnh đạo, chỉ huy các cấp là nguồn động lực quan trọng giúp anh có thêm thời gian, phương tiện và định hướng để từng bước hoàn thiện bài dự thi, tự tin hơn trong hành trình lan tỏa văn hóa đọc.

Ở vòng chung kết, vượt qua 57 thí sinh tham gia dự thi hình thức video clip, Nguyễn Thanh Danh đã vinh dự giành được danh hiệu cao nhất. Anh chia sẻ: “Qua cuộc thi, tôi càng nhận thức sâu sắc rằng sách không chỉ mang đến tri thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và giúp mỗi người có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Việc lan tỏa văn hóa đọc bằng những hình thức khác nhau, trong đó có video clip là một trong những cách để đưa sách đến gần hơn với độc giả, nhất là trong thời đại công nghệ số hiện nay”.

Qua cuộc thi, Nguyễn Thanh Danh hiểu sâu sắc hơn giá trị của sách và văn hóa đọc, đồng thời nhận ra phía sau mỗi thành quả là sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cùng sự đồng hành, sẻ chia của tập thể; thấu hiểu “Đại sứ Văn hóa đọc” cũng đồng nghĩa với việc trở thành một trong những hạt nhân nòng cốt trong truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc đến cán bộ, học viên, chiến sĩ trong đơn vị. Nhận thức rõ trách nhiệm ấy, Danh luôn tự nhắc mình phải phát huy tốt vai trò của một “đại sứ” bằng những việc làm cụ thể: Tích cực giới thiệu, chia sẻ những cuốn sách hay; tham gia các chương trình, hoạt động về sách; khuyến khích đồng đội hình thành thói quen đọc, cùng nhau trao đổi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà sách mang lại.

Mong muốn của Nguyễn Thanh Danh trong thời gian tới là xây dựng tủ sách truyền thống ở đơn vị gồm “Tủ sách đồng đội” và “Tủ sách chi đoàn”, biến nơi đây trở thành không gian giao lưu, chia sẻ tri thức và gắn kết học viên trong nhà trường. Bên cạnh đó, anh đang ấp ủ dự án xây dựng sách điện tử, hiện đại hóa phương thức tiếp cận để đồng đội có thể dễ dàng tra cứu, đọc sách mọi lúc, mọi nơi trên điện thoại hoặc máy tính. Sự kết hợp giữa hình thức đọc truyền thống và nền tảng công nghệ số sẽ góp phần đưa tri thức từ những trang sách đến gần hơn với cuộc sống, học tập và công tác của mỗi cán bộ, chiến sĩ.