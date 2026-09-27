Thái Nguyên khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Tối 26.9, tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026.

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn của tỉnh, quy tụ đông đảo vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và các lực lượng tham gia phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.

Lễ khai mạc mở đầu bằng chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối, đại diện cho lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các địa phương.

Toàn cảnh sự kiện

Tổng lực lượng tham gia lễ khai mạc dự kiến khoảng 22.170 người, gồm vận động viên, trọng tài, đại biểu, khách mời, lực lượng đồng diễn, làm nền trên khán đài và lực lượng phục vụ.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rước và thắp lửa truyền thống, ngọn lửa được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về Sân vận động tỉnh bởi 10 vận động viên tiêu biểu.

Theo Ban Tổ chức, ngọn lửa Đại hội tượng trưng cho ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của Nhân dân, tạo không khí trang trọng, hào hùng cho ngày hội thể thao của tỉnh.

Ngọn lửa được rước từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa về Sân vận động tỉnh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, những năm qua, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển tích cực theo hướng đồng bộ, hiện đại, hội nhập, đóng góp vào phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

Toàn tỉnh hiện có 2.017 câu lạc bộ thể dục thể thao. Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế khi nhiều vận động viên Thái Nguyên đạt thành tích tại các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, Đoàn thể thao Thái Nguyên giành 59 huy chương, trong đó có 18 Huy chương Vàng, xếp thứ Nhất các tỉnh miền núi và thứ 14 trong tổng số 65 đoàn tham dự.

Ngoài ra, lễ khai mạc còn diễn ra nghi thức tuyên thệ của vận động viên, trọng tài, lãnh đạo trao hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Đại hội.

Chương trình đồng diễn nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Thái Nguyên - Tỏa sáng thể thao” gồm ba chương, giới thiệu văn hóa, con người Thái Nguyên và tinh thần thể thao trong đời sống.

Các lực lượng diễu hành biểu dương lực lượng

Chương I “Sắc màu văn hóa Thái Nguyên” giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương, hình ảnh đất và người Thái Nguyên qua âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn.

Chương II “Thể thao lan tỏa - Chinh phục vinh quang” khắc họa sức lan tỏa của thể dục, thể thao và hành trình chinh phục những đỉnh cao của thể thao thành tích cao.

Chương III “Thái Nguyên hội nhập - Vươn tới giàu đẹp, thịnh vượng” thể hiện tinh thần đoàn kết, hội nhập, sáng tạo và khát vọng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X có 19 môn thi đấu, diễn ra từ tháng 3 đến tháng 10.2026 tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh.

Thông qua Đại hội, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X.

Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thái Nguyên, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe trong Nhân dân và thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao phát triển rộng khắp.