Lan tỏa giá trị tốt đẹp từ những trang viết

Năm 2025, sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Trung úy Lâm Minh Thường về công tác tại Sư đoàn 5 với hành trang là kiến thức, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Là cán bộ trẻ, Thường luôn xác định muốn làm tốt công tác tư tưởng thì trước hết phải gần gũi, thấu hiểu chiến sĩ. Vì vậy, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh thường xuyên trò chuyện, nắm bắt tâm tư, chia sẻ với bộ đội, nhất là những quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc mới nhập ngũ và đã tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc trong tư tưởng của bộ đội, góp phần xây dựng bầu không khí đoàn kết trong đơn vị.

Trung úy Lâm Minh Thường luôn tự tìm tòi, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ.

Trong tổ chức hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, anh luôn tìm tòi cách làm mới, kết hợp giữa giáo dục chính trị với diễn đàn thanh niên, tọa đàm, giao lưu và các hình thức tuyên truyền trực quan nhằm tạo không khí sôi nổi, phát huy tính chủ động của người nghe. Nhờ tinh thần cầu thị và không ngừng học hỏi, Lâm Minh Thường xuất sắc giành giải nhất Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp Trung đoàn và giải ba cấp Sư đoàn năm 2026.

Không chỉ năng động trong công tác, Lâm Minh Thường còn tích cực viết báo, sáng tác văn học. Những trải nghiệm ở thao trường, tình đồng chí, đồng đội và tình yêu quê hương trở thành chất liệu để anh sáng tác nhiều bài thơ, bút ký về người lính, ký ức chiến tranh cách mạng và những nét đẹp văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nhiều tác phẩm của Trung úy Lâm Minh Thường đã được đăng trên Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Văn nghệ Quân đội cùng nhiều báo, tạp chí khác. Cuối năm 2025, Lâm Minh Thường vinh dự được Tổng cục Chính trị trao chứng nhận chùm 3 bài thơ: “Lửa hát”, “Bên từng thanh âm”, “Trên bến cảng cuối mùa xuân” đã thể hiện xuất sắc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Những vần thơ không chỉ thể hiện lòng kính yêu vô hạn đối với Bác Hồ mà còn phản ánh sinh động quá trình học tập, rèn luyện, noi gương Bác của tuổi trẻ đơn vị trong thời đại mới.

Trung úy Lâm Minh Thường chia sẻ với các chiến sĩ bài thơ được đăng báo.

Trung úy Trần Việt Hoàng, Chính trị viên phó Đại đội 7, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, người đồng đội và cũng cùng sở thích văn chương với Trung úy Lâm Minh Thường, chia sẻ: “Các sáng tác của đồng chí Thường bộc lộ sự chân thành, mộc mạc nhưng giàu sức gợi. Mỗi tác phẩm đều thể hiện hình ảnh của người chiến sĩ trẻ hôm nay đang tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, đồng thời thể hiện trách nhiệm của người lính cầm bút đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Với Trung úy Lâm Minh Thường, mỗi buổi giáo dục chính trị hay mỗi trang viết đều hướng đến một mục tiêu chung: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tiếp thêm niềm tin và lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị.