Đà Nẵng tăng tốc khai thác thị trường Nga và CIS

Du khách khách Nga và CIS đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An cho biết, trong 8 tháng của năm 2026, Đà Nẵng đón hơn 411.000 lượt khách Nga và khách từ các quốc gia thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), tăng 94,2% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 5,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Riêng khách Nga đạt gần 300.000 lượt, tăng 151,4%, đưa Nga lên vị trí thứ 7 trong 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất của Đà Nẵng.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, sự trở lại mạnh của dòng khách này không chỉ giúp tăng lượng khách quốc tế mà còn góp phần đa dạng hóa cơ cấu thị trường, thúc đẩy các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, resort, chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa Đà Nẵng – Hội An. Dòng khách này có đặc điểm lưu trú tương đối dài, phù hợp với hệ sinh thái sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng của thành phố.

Một trong những yếu tố thúc đẩy thị trường là sự phục hồi và mở rộng nhanh của kết nối hàng không. Trong mùa hè 2026, các đường bay từ khu vực CIS đến Đà Nẵng đạt khoảng 16 chuyến/tuần, nhiều chuyến charter từ các thành phố của Nga cũng được khai thác đến Đà Nẵng.

Cùng với hàng không, hoạt động quảng bá trên nền tảng số được đẩy mạnh. Chiến dịch giới thiệu Đà Nẵng trên hệ sinh thái Yandex tiếp cận khoảng 17,2 triệu người dùng Nga và CIS, đạt khoảng 63,4 triệu lượt hiển thị. Trong thời gian triển khai, lượng tìm kiếm về Đà Nẵng trên Yandex tăng khoảng ba lần so với cùng kỳ.

Bà Thư Nguyễn- Giám đốc Phát triển kinh doanh Yandex Ads tại Việt Nam nhận định, sự ổn định của điểm đến, chính sách thị thực và hoạt động quảng bá có vai trò đáng kể trong quyết định lựa chọn điểm đến của khách. Bài toán với Đà Nẵng không đơn thuần là thu hút càng nhiều khách càng tốt.

Điểm đến cần xác định đúng phân khúc, khả năng chi tiêu và nhu cầu trải nghiệm để xây dựng sản phẩm phù hợp; nếu chỉ chạy theo số lượng mà không chú trọng chất lượng, điểm đến có nguy cơ bị định vị ở phân khúc giá thấp.

Các đoàn du khách khách Nga và CIS đến tham quan du lịch tại thành phố Đà Nẵng trong năm 2026. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Những tháng còn lại của năm, ngành du lịch Đà Nẵng định hướng tiếp tục phối hợp với hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và các đối tác thị trường để duy trì dòng khách Nga – CIS; đồng thời phát triển các sản phẩm có chiều sâu, kết hợp nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, golf, ẩm thực, văn hóa và di sản, khuyến khích khách lưu trú lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và tăng chi tiêu tại điểm đến.

Thành phố cũng dự kiến tiếp tục các chương trình famtrip, presstrip, hỗ trợ kết nối hàng không, nghiên cứu duy trì quảng bá trên hệ sinh thái Yandex và chuẩn bị tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế MITT Moscow 2027; qua đó duy trì hiện diện tại thị trường và tăng sự tham gia của doanh nghiệp Đà Nẵng trong xây dựng sản phẩm, quảng bá chung.

Trong 8 tháng của năm, các cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng phục vụ khoảng 14,25 triệu lượt khách, tăng 24,9% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt khoảng 46.932 tỷ đồng, tăng 25,1%.

Việc tiếp tục mở rộng và nâng chất lượng thị trường Nga - CIS, cùng với đa dạng hóa các thị trường khách quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng tiến gần hơn mục tiêu phục vụ hơn 19,1 triệu lượt khách trong năm 2026, trong đó khoảng 8,7 triệu lượt khách quốc tế; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và mức đóng góp của du lịch đối với kinh tế thành phố.