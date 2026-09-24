Múa lân, thổi lửa 'đốt cháy' Trung thu Hà Nội

Mãn nhãn màn múa lân thổi lửa ở ngoại thành Hà Nội.

Đã như một nét truyền thống từ rất lâu, cứ mỗi dịp Trung thu, thanh niên trai tráng xã Hát Môn (Hà Nội) lại lập nên những đội múa lân, đi quanh làng xóm, vừa biểu diễn vừa thổi lửa phục vụ người dân và du khách.

Mỗi đội lân gồm hàng chục thành viên đều là những người trong thôn, xóm tự tập luyện để biểu diễn cho các bạn nhỏ có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.

Những màn thổi lửa là một trong những hoạt động vui nhất mỗi khi dịp Tết Trung thu về.

Đông nghịt người dân và du khách đến xem đội múa lân thổi lửa.

Để biểu diễn một cách nhuần nhuyễn, đội lân đã tập hợp và luyện tập nhiều ngày trước đó.

Khó nhất là phần luyện hơi, ngậm và phun dầu, thành viên của đội đã phải kỳ công tập luyện nhiều ngày.

Không khí hân hoan, vui tươi trên khắp đường làng ngõ xóm, ai ai cũng háo hức vui Tết Trung thu.

Mãn nhãn màn thổi lửa, rực sáng một góc phố.

Lễ chính diễn ra vào rằm tháng 8 âm lịch, dự kiến thu hút nhiều người dân và du khách tham dự.

Múa lân và thổi lửa là hoạt động thường niên dịp Tết Trung thu tại xã Hát Môn, nhằm tạo không gian vui chơi cho trẻ em và gìn giữ văn hóa truyền thống.