Mùa trăng yêu thương của thiếu nhi Tam Hưng

Tại chương trình, lãnh đạo xã Tam Hưng cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao 196 suất quà, gồm 76 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 100 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 20 chiếc xe đạp tặng các em vượt khó học giỏi, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.

Bí thư Đảng uỷ xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng và Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái trao quà cho các em thiếu nhi. Ảnh: Bình Minh

Không chỉ đón nhận những món quà yêu thương, các em thiếu nhi còn hòa mình vào không gian Trung thu rực rỡ với những tiết mục văn nghệ sôi động, màn giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội và những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu. Không khí ngập tràn niềm vui tạo nên một đêm hội trăng rằm đáng nhớ đối với các em và gia đình.

Lãnh đạo xã Tam Hưng trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bình Minh

Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái khẳng định, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Những chiếc xe đạp được trao tặng cho học sinh vượt khó học giỏi. Ảnh: Bình Minh

Chăm lo cho trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn luôn là trách nhiệm và tình cảm của cả hệ thống chính trị, với mong muốn mọi trẻ em đều được yêu thương, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc của thiếu nhi Tam Hưng. Ảnh: Bình Minh

Hoà chung không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp, những ngày qua, tại 14 thôn và các trường học trên địa bàn xã Tam Hưng đều lần lượt tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, Trung thu yêu thương với trống hội, múa lân, mâm cỗ Trung thu, rước đèn ông sao và ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

Tưng bừng chương trình Trung thu yêu thương tại Trường Tiểu học Tam Hưng 2. Ảnh: Bình Minh

Trung thu không chỉ là ngày hội của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, mà còn là dịp để cộng đồng quê hương Tam Hưng thêm gắn kết, để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ.