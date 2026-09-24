Mùa trăng yêu thương của thiếu nhi Tam Hưng
Chương trình Tết Trung thu năm 2026 tại xã Tam Hưng diễn ra chiều 24-9 với nhiều hoạt động văn nghệ đặc sắc, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn đã mang đến một mùa trăng trọn vẹn yêu thương dành tặng các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn xã.
Tại chương trình, lãnh đạo xã Tam Hưng cùng các đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đã trao 196 suất quà, gồm 76 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 100 suất cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và 20 chiếc xe đạp tặng các em vượt khó học giỏi, tiếp thêm động lực để các em vững bước đến trường.
Không chỉ đón nhận những món quà yêu thương, các em thiếu nhi còn hòa mình vào không gian Trung thu rực rỡ với những tiết mục văn nghệ sôi động, màn giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội và những chiếc đèn lồng lung linh sắc màu. Không khí ngập tràn niềm vui tạo nên một đêm hội trăng rằm đáng nhớ đối với các em và gia đình.
Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái khẳng định, Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của tuổi thơ mà còn là dịp để cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
Chăm lo cho trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn luôn là trách nhiệm và tình cảm của cả hệ thống chính trị, với mong muốn mọi trẻ em đều được yêu thương, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.
Hoà chung không khí Trung thu rộn ràng, ấm áp, những ngày qua, tại 14 thôn và các trường học trên địa bàn xã Tam Hưng đều lần lượt tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm, Trung thu yêu thương với trống hội, múa lân, mâm cỗ Trung thu, rước đèn ông sao và ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.
Trung thu không chỉ là ngày hội của lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng, mà còn là dịp để cộng đồng quê hương Tam Hưng thêm gắn kết, để những nét đẹp truyền thống tiếp tục được gìn giữ và trao truyền qua từng thế hệ.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/mua-trang-yeu-thuong-cua-thieu-nhi-tam-hung-1758069.html