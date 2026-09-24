Trung thu rộn ràng, trao gửi yêu thương đến trẻ thơ tại phường Tây Hồ

Trong dịp Trung thu năm nay, phường Tây Hồ đồng loạt triển khai nhiều hoạt động sôi nổi tại các tổ dân phố, các trường học và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Các hoạt động đều hướng tới mục tiêu: không để bất kỳ trẻ em nào trên địa bàn bị bỏ lại phía sau, để mọi cháu nhỏ đều được hưởng trọn vẹn niềm vui ngày hội.

Phát biểu tại đêm hội, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Việt Cường cho biết, các hoạt động là sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống với những hoạt động văn hóa, trải nghiệm phù hợp với thiếu nhi. Mỗi hoạt động, mỗi món quà và những giây phút vui chơi, giao lưu trong đêm hội là tình cảm dành cho các cháu, mong muốn mang đến cho các cháu một mùa Trung thu vui tươi, ý nghĩa.

Nhân dịp này, phường Tây Hồ cũng trao hàng trăm suất quà tới các em thiếu nhi. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với các cháu, góp phần để các cháu có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa và lãnh đạo phường Tây Hồ tặng quà cho thiếu nhi trên địa bàn phường.

Từ những hoạt động giản dị, Trung thu trở thành dịp để các em gặp gỡ, vui chơi cùng bạn bè và lưu giữ những ký ức đẹp của tuổi thơ.

Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những phần quà cùng sự quan tâm, sẻ chia được trao gửi trong dịp này càng trở nên ý nghĩa, giúp các em có một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn.

Công tác tổ chức Tết Trung thu được triển khai với mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội đón Tết vui tươi, ấm áp. Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm lo bằng những hoạt động thiết thực và sự hỗ trợ kịp thời.

Các chương trình vui chơi, trải nghiệm được tổ chức theo hướng an toàn, lành mạnh, đồng thời phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và bồi đắp bản lĩnh văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, được cụ thể hóa trong quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, hướng tới xây dựng môi trường văn hóa giàu bản sắc và nhân văn cho thiếu nhi.

Niềm vui đến với thiếu nhi Tây Hồ trong dịp Tết Trung thu năm 2026.

Nhiều phụ huynh không quên lưu lại những khoảnh khắc trong dịp Tết Trung thu mỗi năm 1 lần. Với mỗi em nhỏ, Trung thu không chỉ có ánh đèn lung linh, tiếng trống múa lân hay những phần quà được trao tặng. Đó còn là dịp để các em được vui chơi, gặp gỡ bạn bè, đón nhận sự quan tâm và sẻ chia, cùng tạo nên những khoảnh khắc tuổi thơ trong trẻo, ấm áp

Một mùa Trung thu an toàn, vui tươi và đầy ắp tiếng cười sẽ trở thành ký ức đẹp theo trẻ em trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói chung và phường Tây Hồ nói riêng trên hành trình trưởng thành.