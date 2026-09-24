Thị trường Trung thu chờ sức mua

Bánh Trung thu: Nơi đông, chỗ vắng

Những ngày này, đi dọc các tuyến Quốc lộ 9, đường Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, … ở các phường Nam Đông Hà, Đông Hà không khó để bắt gặp những quầy hàng lưu động bày bán bánh trung thu.

Khu vực quảng trường ở Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 thuộc phường Nam Đông Hà là nơi những năm trước tập trung nhiều quầy hàng bán bánh trung thu. Các thương hiệu bánh được các hộ kinh doanh lựa chọn chủ yếu là Kinh Đô và Hữu Nghị.

Nhiều mẫu bánh trung thu được bày bán ở quảng trường Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà - Ảnh: L.T

Sắp xếp ngăn nắp những chiếc bánh trung thu, chị Nguyễn Thị Ánh Như, nhân viên bán bánh ở đây cho biết, mỗi năm thương hiệu bánh Kinh Đô đều cho ra mắt những mẫu bao bì và túi đựng mới. Bên cạnh các dòng sản phẩm bán lẻ truyền thống như: Bánh dẻo, bánh ăn chay, ăn kiêng, bánh dành cho thiếu nhi, còn có các dòng sản phẩm hiện đại gồm: Thu đoàn viên, La va tan chảy, Mi ni la va tan chảy… dòng sản phẩm cao cấp Trăng vàng.

Theo chị Như, việc liên tục đổi mới thiết kế bao bì và dòng sản phẩm không chỉ mang đến cảm giác mới lạ, bắt mắt, tạo thêm những hương vị khác biệt mà còn đáp ứng nhu cầu mua bánh làm quà biếu trong dịp Tết Trung thu. So với năm ngoái, giá bánh năm nay tăng nhẹ, tùy từng loại. Hiện, bánh Quế Hoa Vọng Nguyệt có giá 2 triệu đồng, là sản phẩm có mức giá cao nhất tại quầy.

“Lượng khách trong gần 1 tháng qua khá ổn định, có ngày bán ra thị trường khoảng 50-60 bánh trung thu nhiều loại khác nhau. Phần lớn bà con mua hàng vào buổi chiều, sản phẩm được lựa chọn tập trung vào dòng sản phẩm truyền thống và hiện đại”, chị Như chia sẻ.

Trái với không khí sôi nổi tại quầy hàng của chị Như, quầy của chị Nguyễn Bảo Hiền, nhân viên bán hàng cho đại lý bánh trung thu Kinh Đô trên Quốc lộ 9 lại khá trầm lắng. Chị Hiền cho biết, các sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô được đưa về bày bán từ đầu tháng 9.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán bánh trung thu - Ảnh: L.T

Những ngày đầu mở bán, khách chủ yếu đến xem mẫu, hỏi giá và tham khảo các loại bánh. Lượng khách mua trực tiếp chưa nhiều. Giá bánh trung thu năm nay tăng so với năm ngoái là vì giá nguyên liệu, vận chuyển và nhiều chi phí đầu vào tăng tác động đến giá bán sản phẩm.

“Khách năm nay hỏi giá khá kỹ. Những loại bánh có mức giá vừa phải được quan tâm nhiều hơn, còn các hộp bánh cao cấp chủ yếu được khách mua để biếu, tặng”, chị Hiền chia sẻ.

Theo các tiểu thương, so với mọi năm, sức mua những ngày đầu mùa trung thu năm nay có dấu hiệu giảm. Người dân có xu hướng thăm dò giá cả, lựa chọn sản phẩm trước khi quyết định mua, trong khi các đơn hàng biếu, tặng cũng không tăng mạnh. Điều này khiến người kinh doanh không dám nhập số lượng lớn, nhất là với những mặt hàng có thời hạn sử dụng ngắn.

Mẫu mã bắt mắt, khách mua dè dặt

Không chỉ bánh trung thu, các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em cũng ghi nhận sức mua không như kỳ vọng. Tại một số cửa hàng, các loại đèn lồng, mặt nạ, trống, đầu lân và đồ chơi trung thu được bày bán khá đa dạng, mẫu mã phong phú nhưng lượng khách mua thực tế vẫn chưa nhiều, chủ yếu đến xem và tham khảo sản phẩm.

Ông Nguyễn Bình, chủ shop đồ chơi Na Na trên đường Hùng Vương, ở phường Đông Hà cho biết, ngoài các sản phẩm trống tự làm, gia đình vào tận Huế để mua các đầu lân mẫu mới, bắt mắt về bày bán. Giá nhiều mặt hàng đồ chơi trung thu năm nay tăng nhẹ so với năm trước, tùy loại sản phẩm. Trong khi đó, người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên những món đồ chơi vừa túi tiền, phù hợp cho trẻ em sử dụng trong dịp Tết Trung thu.

“Các sản phẩm có giá cao hơn thường khó tiêu thụ nếu không có sự khác biệt rõ rệt về mẫu mã hoặc chất lượng. Lồng đèn truyền thống, mặt nạ được nhiều phụ huynh lựa chọn bởi giá không quá cao và mang không khí đặc trưng của Tết Trung thu. Một số gia đình cũng chọn mua đồ chơi sớm để cho con em sử dụng trong các hoạt động vui hội trăng rằm do trường học, khu dân cư và các tổ chức đoàn thể tổ chức. Hy vọng sức mua sẽ tăng, khi các trường học, cơ quan, doanh nghiệp và khu dân cư đồng loạt tổ chức chương trình vui hội trăng rằm. Đây cũng thường là thời điểm các đơn hàng bánh số lượng lớn và nhu cầu mua đồ chơi, thuê đội lân tăng lên”, ông Bình cho biết.

Đồ chơi phục vụ Tết Trung thu với mẫu mã đẹp nhưng khách mua vẫn dè dặt - Ảnh: L.T

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nam Đông Hà Lê Thị Anh Đào, Tết Trung thu không chỉ là dịp để các gia đình sum họp mà còn là thời điểm các trường học, cơ quan, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Đây được xem là nguồn khách hàng quan trọng đối với các cơ sở kinh doanh bánh, đồ chơi và dịch vụ lân sư rồng. Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, trong thời gian qua, phường đã thành lập các đoàn, tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán sản phẩm bánh trung thu trên địa bàn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, điều kiện bảo quản và chế biến thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như nhãn mác, mẫu mã và thời hạn sử dụng.

Qua công tác kiểm tra, phường đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định, đồng thời xử lý hoặc đề xuất xử lý đối với những trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cho thiếu nhi nói riêng và người dân trên địa bàn nói chung.