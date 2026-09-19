Mùa hạt dẻ trên miền non nước

Hạt dẻ Trùng Khánh từ lâu đã trở thành một trong những đặc sản được nhiều người biết đến của Cao Bằng. Hạt có lớp vỏ nâu, nhân vàng, khi chế biến chín có mùi thơm đặc trưng, vị bùi, ngậy và ngọt dịu. Đặc biệt, thưởng thức hạt dẻ ngay trong mùa thu hoạch mang đến cảm nhận trọn vẹn hơn về hương vị của loại nông sản vùng cao này.

Mỗi dịp mùa Thu về, hạt dẻ Trùng Khánh được bày bán, thu hút du khách thưởng thức và mua làm quà.

Mùa hạt dẻ thường bắt đầu từ khoảng tháng 9 và kéo dài vào những tháng cuối năm, trong đó, thời điểm hạt vào vụ rộ là lúc được nhiều người chờ đợi. Những quả dẻ chín rụng xuống đất được người dân thu nhặt, tách lấy hạt, lựa chọn rồi đưa ra thị trường. Với du khách, đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để vừa khám phá cảnh sắc Cao Bằng vừa thưởng thức hạt dẻ tươi, thơm bùi.

Tại các khu chợ, cửa hàng đặc sản và những điểm bán hàng ở xã Trùng Khánh, hạt dẻ được chế biến khá đơn giản nhưng hấp dẫn. Luộc, rang hoặc nướng đều có thể làm nổi bật vị bùi, ngọt tự nhiên của hạt. Trong đó, hạt dẻ rang nóng thường được du khách yêu thích. Những hạt dẻ được khứa nhẹ rồi rang trên chảo hoặc bếp than đến khi lớp vỏ sẫm màu, mùi thơm lan tỏa. Bóc lớp vỏ cứng, phần nhân vàng mềm, nóng hổi đem lại cảm giác vừa thơm vừa béo bùi.

Lần đầu đến Cao Bằng và thưởng thức hạt dẻ tại Trùng Khánh, chị Lê Huệ Mai, du khách đến từ Hải Phòng cho biết: Tôi thấy đây là món ăn khá đặc biệt bởi hạt có vị bùi, thơm và dễ ăn. Sau khi thưởng thức, tôi dự định mua hạt dẻ mang về làm quà cho người thân, bạn bè.

Gắn bó nhiều năm với việc bán hạt dẻ tại địa phương, bà Nông Thị Hợi, người bán hàng tại xã Trùng Khánh cho biết: Mỗi dịp tháng 9, hạt dẻ được nhiều du khách tìm mua, nhất là những người lần đầu đến Cao Bằng. Hạt ngon thường có vỏ căng, chắc tay, không bị mốc hay có dấu hiệu hư hỏng. Hạt tươi khi chế biến đúng cách sẽ giữ được độ thơm, bùi đặc trưng.

Hạt dẻ chín vàng, thơm bùi là thức quà mang đậm hương vị miền non nước.

Không cầu kỳ trong cách chế biến, hạt dẻ Cao Bằng hấp dẫn thực khách chính bởi hương vị tự nhiên. Một túi hạt dẻ rang nóng thưởng thức giữa tiết trời se lạnh hay vài cân hạt dẻ được đóng gói cẩn thận mang về làm quà, đều trở thành một phần nhỏ trong trải nghiệm của du khách khi đến với Cao Bằng.

Mùa hạt dẻ không kéo dài quanh năm. Vì vậy, với những ai muốn thưởng thức loại đặc sản này khi hạt đang vào vụ, mùa Thu là thời điểm thích hợp để ghé Trùng Khánh. Từ những hạt dẻ giản dị được thu hái dưới tán cây, qua đôi bàn tay chế biến của người dân, món quà mang vị bùi thơm của núi rừng trở thành dư vị khó quên đối với mỗi du khách sau hành trình khám phá miền non nước Cao Bằng.